UP Weather 19 August: यूपी में अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार, 10 जिलों में रेड तो 5 में ऑरेंज अलर्ट

UP Weather 19 August: यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। झारखंड के पास बने निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय चक्रवाती सर्कुलेशन के असर से प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी है।

UP Weather 19 August: यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के निकट बने निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव से प्रदेश में वर्षा की स्थिति बनी हुई है। अगले 48 घंटों के लिए यूपी के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बहुत से अत्यधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि 23 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज मंडल में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। मेजा (प्रयागराज) में 192 मिमी, कोरांव में 126 मिमी तथा सोनभद्र के घोरावल में 123 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बिजनौर के नगीना में 140 मिमी, बिजनौर नगर में 146 मिमी और संभल के गुन्नौर में 150 मिमी वर्षा हुई।

अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना प्रदेश में मॉनसून के प्रचंड वेग ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। राज्य पर बने डबल साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव होने के कारण प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर थम नहीं रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए 23 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

इन जिलों में यलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार,वर्तमान मॉनसूनी प्रणाली के चलते प्रदेश के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, महोबा और आसपास के क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी है। जबकि फतेहपुर प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, हमीरपुर और ललितपुर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, औरैया, जालौन, झांसी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी। इन जिलों में यलो अलर्ट जारी है।