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UP Weather 19 August: यूपी में अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार, 10 जिलों में रेड तो 5 में ऑरेंज अलर्ट

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Weather 19 August: यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। झारखंड के पास बने निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय चक्रवाती सर्कुलेशन के असर से प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी है। 

UP weather 19 august heavy rain expected in next 48 hours
यूपी में अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना है

UP Weather 19 August: यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के निकट बने निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव से प्रदेश में वर्षा की स्थिति बनी हुई है। अगले 48 घंटों के लिए यूपी के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बहुत से अत्यधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि 23 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज मंडल में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। मेजा (प्रयागराज) में 192 मिमी, कोरांव में 126 मिमी तथा सोनभद्र के घोरावल में 123 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बिजनौर के नगीना में 140 मिमी, बिजनौर नगर में 146 मिमी और संभल के गुन्नौर में 150 मिमी वर्षा हुई।

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अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना

प्रदेश में मॉनसून के प्रचंड वेग ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। राज्य पर बने डबल साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव होने के कारण प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर थम नहीं रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए 23 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

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इन जिलों में यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार,वर्तमान मॉनसूनी प्रणाली के चलते प्रदेश के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, महोबा और आसपास के क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी है। जबकि फतेहपुर प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, हमीरपुर और ललितपुर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, औरैया, जालौन, झांसी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी। इन जिलों में यलो अलर्ट जारी है।

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चित्रकूट और वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल बंद

चित्रकूट और वाराणसी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों को बुधवार को बंद करने का फैसला किया है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कक्षा आठ तक के समस्त परिषदीय मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त अंग्रेजी/ हिंदी माध्यम के विद्यालयों में रेनी डे अवकाश घोषित किया है। डीएम द्वारा देर शाम दिए गए निर्देश के अनुक्रम में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा और जल भराव के कारण शिक्षकों एवं अध्यनरत छात्र छात्राओं का विद्यालय पहुंचना कठिन है, ऐसी स्थिति में किसी दुर्घटना से बचने के लिए 19 अगस्त को प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के समस्त सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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