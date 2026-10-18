UP Weather 18 October: यूपी में दिन में तेज धूप, शाम ढलते ही ठंडी हवा ने बढ़ाई ठिठुरन
UP Weather 18 October: यूपी में दिन में तेज धूप के कारण गर्मी और शाम ढलते ही ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ाई है। सर्दी का एहसास भी बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है, इसी कारण सुबह-शाम ठंडक बढ़ी है।
यूपी में अब सर्दी रात में शिकंजा कसने जा रही है। दिन में धूप निकलने के कारण दिन में मौसम हल्की गर्मी और रात में ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन और सर्दी का ऐहसास हो रहा है। दरअसल, अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम ने करवट ले ली है। पिछले दो-तीन दिनों से शहर में सुबह और रात के समय गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। दिन में तेज धूप है, लेकिन शाम ढलते ही ठंडी हवा के साथ हल्की ठिठुरन बढ़ जाती है। पिछले सप्ताह तक उमस और गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन अब सुबह की सैर पर निकले लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है।
पिछले सप्ताह बूंदाबांदी व बारिश के कारण मौसम ने करवट ले ली है। बारिश व बूंदाबांदी से वायु प्रदूषण से जहां लोगों को राहत मिली है वहीं गुलाबी ठंडक ने सुबह शाम लोगों पूरी बाजू के कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री तक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है, इसी कारण सुबह-शाम ठंडक बढ़ी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में असर दिखने लगा है। आने वाले 10 से 12 दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिसके बाद ठंड बढ़ जाएगी। डॉक्टरों ने इस बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस समय सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मामले बढ़ते हैं, इसलिए सुबह-शाम बाहर निकलते समय शरीर को ढक कर रखें और खानपान का विशेष ध्यान रखें।
आउटर पर शहर से अधिक ठंड का असर
शनिवार को न्यूनतम तापमान 19.2 व अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। शहरों से अधिक ठंड आउटर पर है। गांव वाले इलाकों और खेतों के साथ अन्य इलाकों में सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है। यहां पर तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। मंडियों में सुबह आने वाले आढ़ती जैकेट व गरम कपड़े पहन कर आते हैं। उनको सुबह चार बजे मंडी आना पड़ता है।
मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में अक्टूबर के अंत तक बदलाव आ जाएगा। अभी ठिठुरन के कारण हल्की ठंड रहेगी और धीरे-धीरे ठंड बढ़ेगी। कई खुले और बाहरी इलाकों में सुबह के समय कोहरा और धुंध भी रहेगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें