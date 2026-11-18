UP Weather 18 November: यूपी में अब बदलेगा मौसम, कोहरे के साथ गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड
UP Weather 18 November: यूपी में अब मौसम बदलेगा। कोहरे के साथ जिलों में पारा गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। अभी तक सुबह और शाम की ठंड सता रही है। दिन में धूप के कारण गर्मी बनी हुई है। अब धीरे-धीरे ठंड में इजाफा होने वाला है।
नवंबर का महीना आधा बीत चुका है और इसके साथ ही यूपी में ठंड ने भी धीरे-धीरे अपना पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। मौसम के बदलते मिजाज का असर अब आम जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। खासकर सुबह और शाम के वक्त चलने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों की कंपकंपी बढ़ा दी है। हालात यह हैं कि अब सुबह टहलने निकलने वाले लोग हों या शाम को काम से घर लौटने वाले राहगीर, बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं, रात के तापमान में आई गिरावट के कारण अब घरों में कंबल और रजाई का सहारा लिया जाने लगा है। अब कोहरे के साथ ही ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग का कहना है कि पारा भी गिरेगा।
आज का तापमान और मौसम
मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह के समय आसमान में हल्की धुंध छाई रही और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण वातावरण में ठंडक महसूस की गई। दिन में धूप निकलेगी।
मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले पांच दिनों तक जिलों के मौसम में कोई बड़े उलटफेर की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम में धीरे-धीरे करके ठंडक बढ़नी शुरू होगी। यूपी में अब धीरे-धीरे कोहरा बढ़ेगा और इसी के साथ मौसम भी बदलेगा और ठंड भी बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में कमी आएगी।
अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे रात में ठंड और बढ़ेगी। गुरुवार 19 नवंबर को हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 20 नवंबर और 21 नवंबर को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
गर्म कपड़ों की बढ़ी मांग और सावधानी
बढ़ती ठंड को देखते हुए स्थानीय बाजारों में भी रौनक लौट आई है। ऊनी कपड़ों, जैकेट, स्वेटर और शॉल की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी है। दूसरी ओर, चिकित्सकों ने भी बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम की ठंड के कारण मौसमी बीमारियों, खासकर सर्दी-खांसी और वायरल बुखार का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने और ठंडी चीजों से परहेज करने की आवश्यकता है। अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें