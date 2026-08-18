UP Weather 18 August: वाराणसी-प्रयागराज समेत कई जिलों में बारिश की संभावना, 23 अगस्त तक बरसेंगे बदरा

UP Weather 18 August: यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बहराइच समेत कई अन्य जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather 18 August: यूपी में सोमवार को झमाझम बदरा बरसे। लखनऊ समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस हफ्ते राज्य भर में सक्रिय मॉनसून की स्थिति जारी रहने का अनुमान जताया है। जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश अधिक प्रभावित क्षेत्र रहने की संभावना है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है। इससे यूपी समेत कई राज्यों पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वांचल में सप्ताह के अंत तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। बुधवार को भी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। शनिवार और रविवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

23 अगस्त तक बारिश की संभावना मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वांचल में 18 और 19 को भारी, 20 और 21 को बहुत भारी और 22 व 23 को भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में 18 को भारी, 19 व 20 को नो रेन, 21 व 22 को हैवी रेन और 23 को नो रेन का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के आईएमडी मॉडल के अनुसार मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि फिलहाल बादल छाए रहेंगे। मानसून अभी एक्टिव है। छिटपुट बारिश बनी रहेगी। मंगलवार को भी अच्छा बारिश की संभावना है। 23 अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी।