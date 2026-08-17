यूपी 18 अगस्त मौसम : कानपुर-बांदा समेत 25 जिलों में बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather 18 August: यूपी के ज्यादातर शहर में बारिश का दौर जारी है। कानपुर-बांदा समेत 25 जिलों में बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 30 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं।

यूपी के ज्यादातर शहर में बारिश का दौर जारी है। कानपुर-बांदा समेत 25 जिलों में बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather 18 August: पिछले 48 घंटों से यूपी के अधिसंख्य शहरों में हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। बारिश और आकाशीय बिजली जनित कारणों से सोमवार को प्रयागराज और कन्नौज में दो लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कानपुर, बांदा और प्रयागराज समेत 25 जिलों में मंगलवार को अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

प्रयागराज में रविवार रात से शुरू हुई जोरदार बारिश सोमवार सुबह भी जारी रही। शहर के तमाम इलाकों में पानी भर गया। पुराने शहर की सफाई व्यवस्था और जलभराव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर तंज कसा। इस बीच, सरायममरेज में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। तेज हवा के कारण सरस्वती घाट स्थित एक छज्जा गिर गया। बारिश से बांदा, चित्रकूट के कई गांवों में पानी घुस गया है।

फर्रुखाबाद-कन्नौज में बाढ़ कहर बरपा रही है। कन्नौज में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। फतेहपुर में मूसलाधार बारिश से दर्जनों घर गिर गए। मां-बेटा घायल हो गए। महोबा में जोरदार बारिश से रपटा डूब गया और आठ गांवों का संपर्क कट गया। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 147.2 मिलीमीटर वर्षा सोनभद्र के चुर्क में दर्ज की गई। इसके अलावा बरेली के बहेड़ी में 141, प्रयागराज के कोरांव में 126, रायबरेली में 88.4, खीरी के महोम्मदी में 84, शाहजहांपुर में 80.2, मुजफ्फरनगर में 76.2, अयोध्या में 75 मिलीमीटर वर्षा हुई। उन्नाव में 72 और झांसी में 63.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

प्रचंड वेग में मानसून, अभी नहीं रुकेगा सिलसिला अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड के मौसम मुख्यालय के अनुसार वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी हरियाणा पर अलग-अलग चक्रवाती परिस्थितियां बन गई हैं। साथ ही मानसूनी ट्रफ लाइन का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर में हिमालय की तराई की ओर खिसककर फिरोजपुर, मुज़फ्फरनगर, गोरखपुर, मुंगेर होते हुए उत्तरी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा के तट के ऊपर बना अवदाब उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ सकता है। ऐसे में पूरे प्रदेश में 19 से 23 तारीख तक भारी वर्षा की संभावना है।

भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेन्ज अलर्ट बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के क्षेत्र्।