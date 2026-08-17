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यूपी 18 अगस्त मौसम : कानपुर-बांदा समेत 25 जिलों में बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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UP Weather 18 August: यूपी के ज्यादातर शहर में बारिश का दौर जारी है। कानपुर-बांदा समेत 25 जिलों में बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 30 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं।

UP heavy rain Alert 18 August
यूपी के ज्यादातर शहर में बारिश का दौर जारी है। कानपुर-बांदा समेत 25 जिलों में बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather 18 August: पिछले 48 घंटों से यूपी के अधिसंख्य शहरों में हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। बारिश और आकाशीय बिजली जनित कारणों से सोमवार को प्रयागराज और कन्नौज में दो लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कानपुर, बांदा और प्रयागराज समेत 25 जिलों में मंगलवार को अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

प्रयागराज में रविवार रात से शुरू हुई जोरदार बारिश सोमवार सुबह भी जारी रही। शहर के तमाम इलाकों में पानी भर गया। पुराने शहर की सफाई व्यवस्था और जलभराव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर तंज कसा। इस बीच, सरायममरेज में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। तेज हवा के कारण सरस्वती घाट स्थित एक छज्जा गिर गया। बारिश से बांदा, चित्रकूट के कई गांवों में पानी घुस गया है।

फर्रुखाबाद-कन्नौज में बाढ़ कहर बरपा रही है। कन्नौज में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। फतेहपुर में मूसलाधार बारिश से दर्जनों घर गिर गए। मां-बेटा घायल हो गए। महोबा में जोरदार बारिश से रपटा डूब गया और आठ गांवों का संपर्क कट गया। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 147.2 मिलीमीटर वर्षा सोनभद्र के चुर्क में दर्ज की गई। इसके अलावा बरेली के बहेड़ी में 141, प्रयागराज के कोरांव में 126, रायबरेली में 88.4, खीरी के महोम्मदी में 84, शाहजहांपुर में 80.2, मुजफ्फरनगर में 76.2, अयोध्या में 75 मिलीमीटर वर्षा हुई। उन्नाव में 72 और झांसी में 63.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

प्रचंड वेग में मानसून, अभी नहीं रुकेगा सिलसिला

अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड के मौसम मुख्यालय के अनुसार वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी हरियाणा पर अलग-अलग चक्रवाती परिस्थितियां बन गई हैं। साथ ही मानसूनी ट्रफ लाइन का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर में हिमालय की तराई की ओर खिसककर फिरोजपुर, मुज़फ्फरनगर, गोरखपुर, मुंगेर होते हुए उत्तरी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा के तट के ऊपर बना अवदाब उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ सकता है। ऐसे में पूरे प्रदेश में 19 से 23 तारीख तक भारी वर्षा की संभावना है।

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भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेन्ज अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के क्षेत्र्।

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भारी वर्षा का यलो अलर्ट

प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर एवं आस पास के क्षेत्र ।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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