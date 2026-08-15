UP Weather, 15 August: स्वतंत्रता दिवस पर भीगेगा यूपी! आज इन जिलों में तेज बारिश के आसार, अलर्ट जारी

UP Weather, 15 August: यूपी में एक बार फिर लगातार बारिश होने की संभावा है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 को कई हिस्सों में बदरा बरसेंगे। वहीं, 16 से 19 तक कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है।

UP Weather, 15 August: यूपी में एक बार फिर झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के कई हिस्सों में बदरा बरसेंगे। इसे लेकर ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 16 से 19 तक भी बारिश की संभावना है। अगर बीते शुक्रवार की बात करें तो वाराणसी समेत कुछ इलाकों में धूपछांव और कही हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली।

मौसम विभाग ने अपने सात दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक कि 15 से 18 अगस्त के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। 16 और 17 अगस्त को दोनों उप-भागों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 और 18 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

15 अगस्त को इन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट यूपी के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गाय है।

16 अगस्त को इन जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में 16 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहरानपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में यलो अलर्ट है।

कानपुर-प्रयागराज में बढ़ा गंगा का स्तर मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई। जबकि कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा हुई। लगातार हो रही बारिश का असर प्रमुख नदियों के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। कानपुर, कन्नौज और प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जार रही है, हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। सबसे अधिक 124.6 मिमी वर्षा सीतापुर के भटपुरवाघाट में दर्ज की गई। इसके अलावा गोरखपुर के बर्डघाट में 101.8 मिमी, सीतापुर के नैमिषारण्य में 85.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।