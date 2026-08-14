UP Weather 14 August: उमस भरी गर्मी ने किया परेशान, 48 घंटे में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
UP Weather 14 August: यूपी में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। मौसम विभाग ने 48 घंटे में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में भी मामूली गिरावट हो सकती है।
यूपी के कई इलाकों में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को अगले 48 घंटे में राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को दिनभर तेज धूप निकलने के कारण वातावरण में उमस बनी रही। हवा में नमी का स्तर अधिक होने से लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। हालांकि, शाम के समय हवा में बदलाव के साथ मौसम में राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार, नमी स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
दिन में धूप-छांव, रात में बारिश ने दी थोड़ी राहत
बारिश की रफ्तार कम होते ही गर्मी और उमस ने बेचैनी बढ़ा दी थी। लेकिन प्रयागराज और आस-पास के इलाकों में गुरुवार को रात में हुई बारिश से राहत मिलने के आसार बढ़ गए। रात 9:45 बजे के लगभग शुरू हुई जोरदार बारिश रुक-रुककर देर रात तक जारी रही। सुबह धूप निकली और आसमान में बादल भी छाए रहे। धूप-छांव के बीच उसम से लोग पसीने से तर-बतर रहे।
गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि बुधवार का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 0.8 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी। वहीं बुधवार रात का न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार की रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह 24 घंटे में रात के न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गयी। अगस्त का यह सर्वाधिक न्यूनतम तापमान रहा। इससे पहले 15 जुलाई की रात का न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 अगस्त तक भारी बारिश होने के आसार हैं।
हल्की बारिश के आसार
यूपी के कुछ इलाकों में गुरुवार को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण लोगों को जाम और जलभराव का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सुबह कोई अलर्ट नहीं जारी किया था लेकिन गुरुवार दोपहर बाद यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया।
बुधवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बहुत हल्की से हल्की बारिश के आसार जताए हैं। अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें