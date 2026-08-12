UP Weather, 13 अगस्त: मॉनसून फिर ऐक्टिव, 11 जिलों में भारी बारिश के आसार; जानें भविष्यवाणी

UP Weather 13th August: यूपी में मॉनसून एक बार फिर अपने तेवर दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 13 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश से बारिश का यह सिलसिला शुरू होगा जो 14 अगस्त को मध्य और वेस्ट यूपी तक पहुंचेगा।

UP Weather, 13th August 2026: उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर ऐक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने 13 से 18 अगस्त तक प्रदेश में बड़े पैमाने पर मॉनसूनी बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 13 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश से मॉनसूनी बारिश का एक और दौर शुरू होकर 14 अगस्त को प्रदेश के मध्यवर्ती और इससे जुड़े पश्चिमी हिस्से तक पहुंचेगा। इससे 13 से 18 अगस्त के दौरान उत्तर प्रदेश में व्यापक मॉनसूनी बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

13 अगस्त को सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदासनगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ु मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्र में बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।

वहीं 14 अगस्त को बारिश का दायरा बढ़ेगा। इस दिन कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, कासगंज, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है।

इस दिन बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर,

शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की गरज और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

15 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। 16 अगस्त को प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, श्चमजातपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है।

वहीं 17 अगस्त को जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर,