UP Weather 13 November: यूपी में बढ़ी ठंड, अगले कुछ दिनों में 13 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा
UP Weather 13 November: यूपी में अब ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में रात का पारा 13 डिग्री तक गिरेगा। कई इलाकों में कोहरा भी हो सकता है। इसी के साथ ही दिन में भी ठंडक बढ़ सकती है।
यूपी में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। दिन में तेज धूप निकलने से जहां गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है। सुबह के वक्त वातावरण में धुंध दिखाई देने लगी है। मौसम के इस बदलाव के बीच आने वाले दिनों में कोहरे की दस्तक भी हो सकती है। इससे सुबह के समय आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिन का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहेगा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान गिरकर 13 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।
दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने से सुबह और शाम को ठंड का एहसास अधिक होगा। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का असर सेहत पर भी पड़ सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह की ठंडी हवा से बचाना जरूरी है। सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें और ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से परहेज करें।
सर्दी-प्रदूषण अस्थमा के मरीजों के लिए आफत, डेढ़ गुना बढ़े मरीज
दीपावली के बाद मौसम में अचानक बदलाव और बढ़ती सर्दी अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ठंडी हवा के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भी अस्थमा और प्रदूषण से प्रभावित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पहले जहां रोजाना ऐसे 50 से 80 मरीज पहुंचते थे, वहीं अब इनकी संख्या डेढ़ सौ के पार पहुंच रही है।
डॉक्टर ने बताया कि अचानक तापमान में गिरावट और वातावरण में प्रदूषण बढ़ने से अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। ठंडी हवा और धूल के कण सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा कर सकते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत, खांसी और सीने में जकड़न की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि सुबह और देर रात ठंड का असर अधिक रहता है। ऐसे में मरीजों को अनावश्यक रूप से ठंडी हवा में निकलने से बचना चाहिए। बाहर निकलते समय मुंह और नाक को ढककर रखें। घर लौटने पर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और चिकित्सक की सलाह से नियमित दवाएं व इनहेलर लेते रहें। सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने पर लापरवाही न करें और तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें