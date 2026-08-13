UP Weather 13 August: दिन में धूप और उमस भरी गर्मी सताएगी, आज रात से अगले दो दिन बारिश के आसार
यूपी में भीषण उमस के बीच पारा 3.4 डिग्री चढ़ गया है। हवा में आर्द्रता 89 प्रतिशत तक पहुंच गई। बुधवार को राजधानी लखनऊ का पारा 36.9 दर्ज किया गया। आज रात से एक बार फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है।
उमस इतनी कि पंखे कूलर नाकाफी हो गए। ऊपर से दिन में चिलचिलाती धूप ने और बेहाल कर दिया। बुधवार को यूपी की राजधानी लखनऊ का पारा 3.4 डिग्री ज्यादा रहा जोकि 36.9 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार की शाम या रात के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। मानसूनी ट्रफ लाइन वापस लौटने से अगले दो तीन दिन बारिश का पूर्वानुमान है।
उमस ज्यादा महसूस होने की वजह हवा में नमी का बढ़ना रहा। यह 89 फीसदी तक पहुंच गई जिससे बाहर निकलने वालों का पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बादलों की आवाजाही दोपहर तक रही फिर आसमान लगभग साफ हो गया। इससे धूप सीधे धरती पर पड़ रही थी जिसने तापमान बढ़ा दिया। वहीं, रात का तापमान भी सामान्य 1.6 डिग्री अधिक रहा। यह 27.4 डिग्री दर्ज किया गया।
पारा चढ़ा, भारी बारिश के आसार
मंगलवार की रात आंधी के साथ हुई बारिश के बाद रात भर मौसम में नमी बनी रही। बुधवार सुबह धूप निकली। दोपहर में तेज धूप से शाम तक उमस बनी रही। उमस से दिनभर लोग परेशान रहे। बुधवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में एक डिग्री अधिकतम तापमान में बढ़ गया। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी। पिछले 24 घंटे में 20 एमएम बारिश दर्ज की गयी। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 अगस्त तक भारी बारिश होने के आसार हैं।
बारिश के आसार, मिलेगी उमस से राहत
मौसम में कल से फिर बदलाव हो सकता है। बारिश के आसार हैं जिससे तापमान में गिरावट होगी और गर्मी-उमस से राहत मिल सकती है। बुधवार को धूप की वजह से तापमान में इजाफा हुआ है। दिन में अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने 14 अगस्त से बारिश का अनुमान जताया है। बुधवार को सुबह से शाम तक आसमान में बादल छाए रहे। बीच-बीच में धूप निकली जिससे तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। तापमान बढ़ने का असर गर्मी-उमस पर भी दिखा। दिन में लोगों को उमस ने खूब सताया।
दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि 14 अगस्त से मौसम में बदलाव हो सकता है। बारिश के आसार हैं जिससे तापमान में गिरावट होगी और उमस का असर कम हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें