UP Weather 12 November: यूपी में सुबह-शाम की ठंड संग धुंध, दिन में हल्की गर्मी
UP Weather 12 November: यूपी में सुबह-शाम की ठंड संग धुंध छाने लगी है। हालांकि, दिन में मौसम खुला और साफ रहने के साथ ही तेज धूप के कारण हल्की गर्मी सता रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते में धीरे-धीरे ठंड बढ़ सकती है।
यूपी के मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। सुबह शाम सर्दी और दिन में तेज धूप के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इस मौसम ने लोगों में बीमारियां भी बढ़ा दी गैं। शहरों में मौसम रंग बदल रहा है। बुधवार को न्यूनतम ताप 16 तो अधिकतम ताप 23 डिग्री दर्ज किया गया। सर्द होते मौसम के साथ गर्म कपड़े बाहर आने लगे। हालांकि, दिन में अभी भी गर्मी सता रही है। हल्के पंखें भी चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब धीरे-धीरे ठंड में इजाफा होगा। अभी सुबह और रात की सर्दी सता रही है। साथ में सुबह हल्की धुंध भी छा रही है।
सुबह-शाम सर्दी ने ठंडक का एहसास करा दिया है। बुधवार को सुबह 6.30 बजे सूर्योदय हुआ। उस वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले शहरी गर्म कपड़ों पैक नजर आए। 9 बजे के करीब सूरज तेजी से निकला। लेकिन, दोपहर 1.20 बजे धूप के तेवर कुछ सुस्त नजर आए। 6 से 8 किमी रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। शाम 5.29 बजे सूर्यास्त होते ही मौसम तेजी से बिगड़ी। घरों से निकले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। भरारी फार्म स्थित कृषि मौसम इकाई के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों आकाश साफ रहेगा।
मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। कभी गर्मी तो कभी सुबह और शाम हल्की ठंड के बीच लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी के अलावा यूपी के कई शहों में धरती से आकाश तक हवा इस कदर प्रदूषित हो चली है कि उसके चलते आकाश में 200 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धुंध के चलते बुधवार सुबह को कई शहरों में लगभग 9 बजे तक दृश्यता 200 मीटर ही रही। इससे हवाई जहाजों की उड़ानें प्रभावित हुईं। सड़कों पर भी वाहन सतर्कता के साथ, लाइट जलाते हुए चले।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल के कई शहरों में अगले तीन से चार दिनों तक सुबह कोहरा या धुंध रहेगा, तापमान में गिरावट होगी। सोमवार को भी वातावरण में धुंध हावी थी। मंगलवार सुबह 8 बजे के बाद माहौल सामान्य हुआ। अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, पश्चिम यूपी के शहरों में भी हवा प्रदूषित है। हल्की बारिश राहत दिला सकती है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश के आसार नहीं है। केवल सुबह-शाम को धुंध छाई रहेगी। इससे अलग दिन में मौसम खुला रहेगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें