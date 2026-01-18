Hindustan Hindi News
यूपी में कोहरे का कहर, 13 शहरों में थमी रफ्तार, अलग-अलग हादसों में 11 लोगों की मौत

संक्षेप:

यूपी में कड़ाके की सर्दी के बीच शनिवार को कोहरे ने 13 शहरों में रफ्तार रोक दी। इस बीच घने कोहरे के कारण कई जिलों में सड़क हादसे हुए जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 82 लोग घायल हो गए। बीते 24 घंटों में बाराबंकी, हरदोई, मुजफ्फरनगर, लखनऊ बेहद सर्द रहे।

Jan 18, 2026 08:43 am ISTPawan Kumar Sharma लखनऊ
यूपी में कड़ाके की सर्दी के बीच शनिवार को कोहरे ने 13 शहरों में रफ्तार रोक दी। इस बीच घने कोहरे के कारण कई जिलों में सड़क हादसे हुए जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 82 लोग घायल हो गए। बीते 24 घंटों में बाराबंकी, हरदोई, मुजफ्फरनगर, लखनऊ बेहद सर्द रहे। सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 153.5 पर शुक्रवार देर रात घने कोहरे में बेकाबू ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रायबरेली निवासी पिकअप सवार तीन मजदूरों की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए। सीतापुर में पांच अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और नौलोग घायल हो गए।

कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शनिवार सुबह घने कोहरे के चलते अलग-अलग हादसों में 9 गाड़ियां टकरा गईं। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दस से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुरादाबाद मंडल में शनिवार सुबह घने कोहरे में शून्य दृश्यता के कारण अलग-अलग हुए हादसों में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मुजफफरनगर में नेशनल हाईवे पर पांच हादसे होने से कोहराम मच गया। कोहरे में बाइक डिवाइडर से टकराने से एक युवक की मौत हो गयी जबकि चार लोग घायल हो गए।

शोहरतगढ़ में घने कोहरे में साइकिल सवार सगे भाइयों को बचाने में स्कूली बस पलट गई। हादसे में साइकिल सवारों समेत समेत 21 बच्चे घायल हो गए। शाहजहांपुर में सुबह जलालाबाद-मीरानपुर कटरा हाईवे पर खैरपुर चौराहे के पास खड़े ट्रक से एक के बाद एक कर पांच वाहन टकरा गए। हादसे में राजीखेड़ा संभल निवासी राजपाल (52), कुंदरकी संभल के नसीम अहमद (50),बरेली के निहालुद्दीन की मौत हो गई।

पांच शहरों में पारा पांच डिग्री से नीचे आया

प्रदेश में पांच शहर ऐसे रहे, जहां कड़ाके की ठंड से पारा 5 डिग्री के नीचे रहा। बाराबंकी में सबसे सर्द रात रही जहां न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। हरदोई में 3.6, बरेली में 4.2, मुजफ्फरनगर,लखनऊ में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। अयोध्या और नजीबाबाद में पारा 4.5 रिकॉर्ड हुआ। दिन के तापमान में भारी गिरावट से लोग दोपहर में भी गलन महसूस कर रहे हैं।

यहां शून्य रही दृश्यता

आगरा एयरफोर्स स्टेशन, मुरादाबाद, अलीगढ़, सरसावा, हिंडन, बरेली एयरफोर्स, प्रयागराज एयरफोर्स, गोरखपुर एयरफोर्स, फुरसतगंज, कानपुर एयरफोर्स, आजमगढ़, वाराणसी एयरपोर्ट और बाराबंकी हैं।

शीत दिवस का अलर्ट

मौसम विभाग ने 24 घंटों के लिए घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ और बरेली सहित 50 जिलों में दृश्यता बहुत कम रहने की संभावना है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
