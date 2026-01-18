यूपी में कोहरे का कहर, 13 शहरों में थमी रफ्तार, अलग-अलग हादसों में 11 लोगों की मौत

संक्षेप: यूपी में कड़ाके की सर्दी के बीच शनिवार को कोहरे ने 13 शहरों में रफ्तार रोक दी। इस बीच घने कोहरे के कारण कई जिलों में सड़क हादसे हुए जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 82 लोग घायल हो गए। बीते 24 घंटों में बाराबंकी, हरदोई, मुजफ्फरनगर, लखनऊ बेहद सर्द रहे।

यूपी में कड़ाके की सर्दी के बीच शनिवार को कोहरे ने 13 शहरों में रफ्तार रोक दी। इस बीच घने कोहरे के कारण कई जिलों में सड़क हादसे हुए जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 82 लोग घायल हो गए। बीते 24 घंटों में बाराबंकी, हरदोई, मुजफ्फरनगर, लखनऊ बेहद सर्द रहे। सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 153.5 पर शुक्रवार देर रात घने कोहरे में बेकाबू ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रायबरेली निवासी पिकअप सवार तीन मजदूरों की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए। सीतापुर में पांच अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और नौलोग घायल हो गए।

कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शनिवार सुबह घने कोहरे के चलते अलग-अलग हादसों में 9 गाड़ियां टकरा गईं। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दस से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुरादाबाद मंडल में शनिवार सुबह घने कोहरे में शून्य दृश्यता के कारण अलग-अलग हुए हादसों में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मुजफफरनगर में नेशनल हाईवे पर पांच हादसे होने से कोहराम मच गया। कोहरे में बाइक डिवाइडर से टकराने से एक युवक की मौत हो गयी जबकि चार लोग घायल हो गए।

शोहरतगढ़ में घने कोहरे में साइकिल सवार सगे भाइयों को बचाने में स्कूली बस पलट गई। हादसे में साइकिल सवारों समेत समेत 21 बच्चे घायल हो गए। शाहजहांपुर में सुबह जलालाबाद-मीरानपुर कटरा हाईवे पर खैरपुर चौराहे के पास खड़े ट्रक से एक के बाद एक कर पांच वाहन टकरा गए। हादसे में राजीखेड़ा संभल निवासी राजपाल (52), कुंदरकी संभल के नसीम अहमद (50),बरेली के निहालुद्दीन की मौत हो गई।

पांच शहरों में पारा पांच डिग्री से नीचे आया प्रदेश में पांच शहर ऐसे रहे, जहां कड़ाके की ठंड से पारा 5 डिग्री के नीचे रहा। बाराबंकी में सबसे सर्द रात रही जहां न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। हरदोई में 3.6, बरेली में 4.2, मुजफ्फरनगर,लखनऊ में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। अयोध्या और नजीबाबाद में पारा 4.5 रिकॉर्ड हुआ। दिन के तापमान में भारी गिरावट से लोग दोपहर में भी गलन महसूस कर रहे हैं।

यहां शून्य रही दृश्यता आगरा एयरफोर्स स्टेशन, मुरादाबाद, अलीगढ़, सरसावा, हिंडन, बरेली एयरफोर्स, प्रयागराज एयरफोर्स, गोरखपुर एयरफोर्स, फुरसतगंज, कानपुर एयरफोर्स, आजमगढ़, वाराणसी एयरपोर्ट और बाराबंकी हैं।