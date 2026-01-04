Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Weather: 11 cities in Uttar Pradesh shiver in severe cold; weather department issues warning for 38 cities
UP Weather: भीषण ठंड से कांपे यूपी के 11 शहर, 38 शहरों के लिए मौसम विभाग की यह चेतावनी

संक्षेप:

यूपी में बर्फीली हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी भारी गिरावट आई है। इससे लोग दिनभर ठिठुरने को मजबूर हैं। कई शहरों में दिन भर सूरज के दर्शन नहीं हुए। आगे भी ऐसे ही फिलहाल जारी रहने की आशंका जताई गई है।

Jan 04, 2026 06:36 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शनिवार को प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। बर्फीली हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी भारी गिरावट आई है, जिससे लोग दिनभर ठिठुरने को मजबूर रहे। कई शहरों में दिन भर सूरज के दर्शन नहीं हुए। वहीं, मौसम विभाग ने 38 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया।

हरदोई में शनिवार को न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो प्रदेश में सबसे कम रहा। अलीगढ़ में 6.4, आगरा में 6.9, कानपुर (आईएएफ) में 7.2, इटावा में 7.4, बरेली में 8.2, बाराबंकी में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह मेरठ में 8.8, लखीमपुर खीरी में 9.0, फतेहपुर में 9.0, मुरादाबाद में 9.8 न्यूनतम तापमान रहा। बस्ती में दिन की सबसे ज्यादा सर्दी दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस तक सिमट गया। इसके बाद गोरखपुर 14.3°, नजीबाबाद 14.2, बाराबंकी 14.5 और मुरादाबाद में 14.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा।

इन शहरों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी

सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।

इन शहरों में घने कोहरे की चेतावनी

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर एवं आसपास के इलाकों में।

सर्द हवा ने पूर्वांचल को कंपाया, बलिया में युवक की गई जान

शीतलहर की चपेट में आए पूर्वांचल के लिए शनिवार का दिन और भी ठंडी वाला रहा। सुबह में बारिश की तरह फुहार पड़ी और पूरे दिन धूप नहीं निकली। सर्द हवा के साथ गलन से लोग कांप उठे। बलिया के बांसडीह में खेत में सिंचाई करने गए एक युवक की ठंड लगने से जान चली गई।

वाराणसी में दिन का तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री कम 17.6 और रात का सामान्य से 2.9 डिग्री ज्यादा 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह करीब आठ बजे दृश्यता पांच सौ मीटर दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में गिरावट होगी। कोहरे के चलते महाकाल एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें सवा 14 घंटे तक लेट रहीं। हालांकि कई दिनों बाद कोई विमान रद्द नहीं हुआ, लेकिन लेटलतीफी जारी रही।

सोनभद्र में दिन के तापमान में पांच डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। यहां शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शनिवार को यह 16 तक पहुंच गया। हालांकि न्यूनतम तापमान शुक्रवार की अपेक्षा अधिक रहा। आजमगढ़ में शुक्रवार रात से ही बादलों ने डेरा जमा लिया। सुबह रुक-रुक कर फुहारे पड़ती रहीं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अब पाला पड़ना शुरू हो गया है। उधर, कड़ाके की ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। खरमास के चलते पहले से ही बाजार की चाल सुस्त थी। अब गलन ने इसे और चोट पहुंचाई है। शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा पसर गया। गुड़ की लाई, तिलवा आदि की बिक्री जरूर बढ़ी है।

हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी

देश के हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ गई है। बर्फीली हवा के प्रवाह से बिहार भी कांप रहा है। शनिवार को बिहार में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द पछुआ हवा चली और घना कोहरा छाया रहा। इस कारण अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने से शीतलहर जैसे हालात बने रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश में दो दिनों तक शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। रविवार और सोमवार को राज्य भर में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर घने कोहरे के आसार हैं। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट है।