UP Weather 10 November: यूपी की हवा हुई खराब, मेरठ में AQI 900 पार; आज कोहरे के आसार

UP Weather 10 November: यूपी के कई जिलों में दिवाली की रात पटाखों के धुएं से जहरीली हो गई है। जिससे कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। वहीं, आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर छिछला से मध्यम कोहरा होने की उम्मीद है।

UP Weather 10 November: यूपी के कई जिलों में दिवाली की रात पटाखों के धुएं से जहरीली हो गई है। रविवार देर शाम से आधी रात के बाद तक पटाखे जलाने के चले सिलसिले के असर से सांस में ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता मुरादाबाद में भी काफी तेजी से बिगड़ी। मेरठ में एक्यूआई 900 पार हो गई। वहीं, आज यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के मुताबिक यूपी में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा आज और कल सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की उम्मीद है। वहीं, अगले 7 दिनों तक मौसम के तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा। सुबह पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर घना कोहरा और पूर्वी यूपी में अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया। जबकि सबसे कम दृश्यता शून्य मीटर वाराणसी एयरपोर्ट पर रही।

दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण दिवाली पर शाम ढलते ही पटाखे जलने का सिलसिला शुरू हो गया। आठ बजे से इसने जोर पकड़ना शुरू किया और रात 9 बजे से आधी रात बारह बजे के बाद तक जमकर पटाखे जलाए गए। चारों तरफ से पटाखों के धुएं के उठे गुबार ने आसमान में ऊपर की तरफ 'एक बारूदी चादर सी फैला दी। जिसके असर से बड़ी संख्या में लोगों ने दमघोटू माहौल का एहसास किया। सांस और फेफड़े के मरीजों की बेचैनी बढ़ गई। सामान्य रूप से स्वस्थ तमाम लोगों ने पटाखों का जहरीला धुआं फैला होने के चलते अपने आपको घरों में कैद कर लिया। वायु प्रदूषण काफी अधिक बढ़ने की वजह से लोगों ने बाहर निकलने से गुरेज किया जिसके नतीजे में शहर की कई सड़कों पर रात नौ बजे के बाद सिर्फ पटाखे जलाते लोग ही दिखाई दिए। अन्य राहगीरों की संख्या नहीं के बराबर रह गई।

मुरादाबाद में AQI 200 पहुंचा दिवाली की रात पटाखे जलने के असर से सोमवार को मुरादाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक सवा 200 तक दर्ज किया गया जबकि, ट्रांसपोर्टनगर इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ढाई सौ के पार पहुंच गया जोकि शहर में सबसे अधिक रहा। सोमवार को मुरादाबाद वायु प्रदूषण के ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया जोकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब स्थिति है।