UP Weather 10 August: यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ में भी बरसेंगे बादल

UP Weather Today 10 August: यूपी में अगले 24 घंटे के दौरान कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। 15 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। इसके अलावा दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

UP Weather Today 10 August: उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। जबकि इस दौरान 15 जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी के अनुसार, पूर्वी तट पर बना मौसम तंत्र पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत सीमित रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम तंत्र के आगे बढ़ने से अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियां काफी हद तक छिटपुट और अलग-अलग स्थानों तक सीमित रह सकती हैं।

लखनऊ में भई बीरिश की संभावना रविवार को जारी आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ समय के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

कानपुर-प्रयागराज में हल्की बारिश उधर, रविवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। कानपुर नगर, प्रयागराज और झांसी में हल्की बारिश दर्ज की गई। जबकि वाराणसी, गाजीपुर, सुल्तानपुर और फुर्सतगंज में 0.3 मिलीमीटर से एक मिलीमीटर तक बारिश हुई। लखनऊ में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र की मानें तो बांदा, चित्रकूट, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, बागपत, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।