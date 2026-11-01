UP Weather 1 November: पूर्वी यूपी में आज और कल छिटपुट बारिश की संभावना, पारा भी गिरेगा

UP Weather 1 November: तूफान अर्नब के असर से बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बारिश का सिलसिला प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से थमने का पूर्वानुमान है। वहीं, आज और कल पूर्वी यूपी में छिटपुट बारिश हो सकती है।

UP Weather 1 November: प्रचंड चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बारिश का सिलसिला प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से थमने का पूर्वानुमान है। वहीं, आने वाले सप्ताह में कोहरा होने की संभावना बढ़ गई है। जबकि आज और कल पूर्वी यूपी में छिटपुट बारिश हो सकती है।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार अर्नब के अवशेष अब पछुआ के प्रभाव से कमजोर पड़ रहे हैं। तीन दिनों तक प्रदेश में व्यापक बारिश कराने के बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां ही रह जाएंगी। अगले तीन से चार दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। साथ ही न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री गिरेगा। सुबह कहीं-कहीं हल्का या मध्यम कोहरा पड़ सकता है, जो दिन चढ़ने के साथ तुरंत छंट जाएगा।

गोरखपुर में 63.8 मिमी वर्षा अर्नब के असर से शनिवार सुबह तक गोरखपुर के बर्डघाट पर 63.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसी तरह, सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील में 62.2 मिमी, बस्ती में 57.2 मिमी, महराजगंज के त्रिमोहिनी घाट पर 56.6 मिमी, बलिया में 45.2 मिमी, संतकबीरनगर के धनघटा में 45.0 मिमी, बहराइच में 43.0 मिमी, लखीमपुर खीरी के पलियाकला में 40.2 मिमी, बाराबंकी में फतेहपुर तहसील में 40.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

पूर्वांचल में अभी अगले 2 दिन हो सकती है बारिश यूपी में अर्नब का असर यूपी में घटा है। जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा सहीं-कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा रहने के आसार हैं। जबकि आज और कल पूर्वांचल में छिटपुट बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक संभाग में कहीं-कहीं बारिश/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं, 3 नवंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा।

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम राजधानी लखनऊ में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। वहीं शाम और रात में भी बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।