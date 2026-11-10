UP Weather: अचानक बदला मौसम, सीजन की सबसे सर्द सुबह से ठिठुरा ये शहर; जानें भविष्यवाणी

सर्दी के मौसम की दस्तक होने के बाद से अब तक मंगलवार की सुबह इस शहर में सबसे ज्यादा सर्द रही। दिवाली के बाद मौसम में बढ़ी ठंडक का असर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में लोगों के गर्म कपड़े पहने दिखाई देने के तौर पर भी नजर आया। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। दीपावली के बाद यूपी का मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। सुबह और शाम हवा में गुलाबी ठंडक बढ़ गई। सर्दी के मौसम की दस्तक होने के बाद से अब तक मंगलवार की सुबह मुरादाबाद में सबसे ज्यादा सर्द रही। ऐसा रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाने के चलते हुआ। मौजूदा सर्दी के मौसम की शुरुआत होने के बाद से पहली बार रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। पश्चिम दिशा से चली हवा तापमान में गिरावट की वजह बनी।

रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान के घटने से देर रात और सुबह के समय सर्दी का एहसास बढ़ गया। दिवाली के बाद मौसम में बढ़ी ठंडक का असर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में लोगों के गर्म कपड़े पहने दिखाई देने के तौर पर भी नजर आया। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिम दिशा की तरफ से चल रही हवा के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आगामी दो से तीन दिनों में भी मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में देर रात और सुबह के समय ठंड का एहसास बढ़ा हुआ रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहेगा।

वाराणसी एयरपोर्ट पर दर्ज की सबसे कम विजिविलिटी मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क रहा। सुबह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला कोहरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। प्राप्त आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर वाराणसी एयरपोर्ट पर दर्ज की गई। नौ नवंबर को राज्य भर में सबसे कम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया।