गूगल माय बिजनेस हैक करके डेढ़ लाख की धोखाधड़ी, होटल का नंबर हटाकर अपना डाला

यूपी में वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित होटल बेस्ट वेस्टर्न की गूगल माय बिजनेस पर बने अकॉउंट को हैक कर डेढ़ लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। होटल के महाप्रबंधक ने गूगल और एक अंजान शख्स के खिलाफ मंगलवार को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, वृंदावनWed, 10 Sep 2025 09:03 AM
यूपी में वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित होटल बेस्ट वेस्टर्न की गूगल माय बिजनेस पर बने अकॉउंट को हैक कर डेढ़ लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। होटल के महाप्रबंधक ने गूगल और एक अंजान शख्स के खिलाफ मंगलवार को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। होटल के जीएम प्रशांत दुबे ने दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया है कि 10 अगस्त 2025 को गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को अंजान व्यक्ति ने हैक कर लिया।

ऐप में दर्ज होटल के वास्तविक नंबर को हटाकर धोखेबाज ने अपना नंबर जोड़ दिया। जानकारी होने पर ऑनलाइन रिपोर्ट की, जिसके बाद 15 अगस्त को एप्लीकेशन पुनः शुरू हो गई। गूगल के कॉल सेंटर से फोन कर आश्वासन दिया गया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आरोप है कि 31 अगस्त को फिर से प्रोफाइल हैक हो गई और मोबाइल नंबर को बदल दिया गया। महाप्रबंधक ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि गूगल माय बिजनेस व्यापार का एक प्रमुख माध्यम है।

अतिथि इस नंबर पर कॉल कर कमरे के बारे में पूछताछ करते हैं और आरोपी अतिथियों से स्वयं को होटल का होना बताकर रुपए ले रहा है। अब तक 148778 रुपए की धोखाधड़ी की जा चुकी है। आरोप लगाया कि गूगल प्रोफाइल के माध्यम से कई बार नंबर बदलने की कोशिश की और गूगल को फोन बिल भी भेजा है परन्तु अभी तक कई प्रयासों के बाद भी नंबर को अपडेट नहीं किया गया है, इससे ज्ञात होता है कि गूगल भी इस धोखाधड़ी में शामिल है।

गलत लिंक क्लिक करना पड़ा महंगा, खाते से 60 हजार उड़े

मांट। थाना मांट के अंतर्गत गांव बिजौली निवासी युवक द्वारा गलत लिंक को क्लिक कर दिया। इसके चलते उसके खाते से 60 हजार रुपये निकल गये। पीड़ित ने जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी है। मंगलवार को गांव बिजौली निवासी युवक विष्णु कुमार ने थाने पहुंच तहरीर देते हुए शिकायत की। इसमें आरोप लगाया कि 26 अगस्त को मोबाइल देख रहा था। बताते हैं कि तभी अचानक उसके एक लिंक पर बटन दब गया। इसके बाद उसके खाते से 60 हजार रुपये कट गये। इसकी जानकारी होने पर तहरीर दी। थाना मांट पुलिस ने बताया की मामले में तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं मामले साइबर सेल भेज दिया गया है।

