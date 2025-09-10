गूगल माय बिजनेस हैक करके डेढ़ लाख की धोखाधड़ी, होटल का नंबर हटाकर अपना डाला

यूपी में वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित होटल बेस्ट वेस्टर्न की गूगल माय बिजनेस पर बने अकॉउंट को हैक कर डेढ़ लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। होटल के महाप्रबंधक ने गूगल और एक अंजान शख्स के खिलाफ मंगलवार को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

यूपी में वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित होटल बेस्ट वेस्टर्न की गूगल माय बिजनेस पर बने अकॉउंट को हैक कर डेढ़ लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। होटल के महाप्रबंधक ने गूगल और एक अंजान शख्स के खिलाफ मंगलवार को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। होटल के जीएम प्रशांत दुबे ने दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया है कि 10 अगस्त 2025 को गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को अंजान व्यक्ति ने हैक कर लिया।

ऐप में दर्ज होटल के वास्तविक नंबर को हटाकर धोखेबाज ने अपना नंबर जोड़ दिया। जानकारी होने पर ऑनलाइन रिपोर्ट की, जिसके बाद 15 अगस्त को एप्लीकेशन पुनः शुरू हो गई। गूगल के कॉल सेंटर से फोन कर आश्वासन दिया गया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आरोप है कि 31 अगस्त को फिर से प्रोफाइल हैक हो गई और मोबाइल नंबर को बदल दिया गया। महाप्रबंधक ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि गूगल माय बिजनेस व्यापार का एक प्रमुख माध्यम है।

अतिथि इस नंबर पर कॉल कर कमरे के बारे में पूछताछ करते हैं और आरोपी अतिथियों से स्वयं को होटल का होना बताकर रुपए ले रहा है। अब तक 148778 रुपए की धोखाधड़ी की जा चुकी है। आरोप लगाया कि गूगल प्रोफाइल के माध्यम से कई बार नंबर बदलने की कोशिश की और गूगल को फोन बिल भी भेजा है परन्तु अभी तक कई प्रयासों के बाद भी नंबर को अपडेट नहीं किया गया है, इससे ज्ञात होता है कि गूगल भी इस धोखाधड़ी में शामिल है।