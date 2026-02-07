Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Vrindavan Banke Bihari Temple Security Guard Stole From Donation Box created Ruckus
वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के दानपात्र से भेंट चोरी, विरोध पर अभद्रता

वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के दानपात्र से भेंट चोरी, विरोध पर अभद्रता

संक्षेप:

यूपी के मथुरा में वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर एक बार फिर विवादों के कारण चर्चा में है। मंदिर के सेवायत अनन्य गोस्वामी ने मंदिर में तैनात एक निजी सुरक्षा गार्ड पर दानपात्र (गुल्लक) से भेंट चोरी करने और विरोध करने पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया है।

Feb 07, 2026 08:11 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाद, वृंदावन
share Share
Follow Us on

यूपी के मथुरा में वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर एक बार फिर विवादों के कारण चर्चा में है। मंदिर के सेवायत अनन्य गोस्वामी ने मंदिर में तैनात एक निजी सुरक्षा गार्ड पर दानपात्र (गुल्लक) से भेंट चोरी करने और विरोध करने पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड को ही भेंट चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद अन्य सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया तो आरोपी ने सुरक्षा कर्मियों से भी झगड़ा किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंदिर के सेवायत अनन्य गोस्वामी का आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा गार्ड को मंदिर की गुल्लक से पैसे निकालते हुए रंगेहाथों पकड़ा था। जब उन्होंने इस कृत्य पर आपत्ति जताई और सुरक्षा गार्ड को टोका, तो आरोपी गार्ड ने उनके साथ धक्का-मुक्की कर दी। यह भी आरोप लगाया गया है कि इस दौरान सुरक्षाकर्मी ने गोस्वामी का कुर्ता फाड़ दिया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डाली।

ये भी पढ़ें:रील के लिए सीन क्रिएट करने में महिला ने गंवाई जान, बेटी का शोर सुन पहुंचे पड़ोसी

पीड़ित सेवायत अनन्य गोस्वामी का कहना है कि घटना के तुरंत बाद वे शिकायत दर्ज कराने के लिए बांके बिहारी मंदिर पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या पुलिसकर्मी मौजूद नहीं मिला। इस संबंध में गोस्वामी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। गोस्वामी के आरोपों के आधार पर सीसीटीवी की भी जांच की जाएगी। इस मामले में पुलिस कर्मियों का कहना है कि जांच के बाद अगर मामले में सच्चई मिलती है तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मामले की जांच जारी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Banke Bihari Temple Shri Banke Bihari Temple Vrindavan Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |