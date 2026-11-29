वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को आज भी चलेगा विशेष अभियान, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को आज भी विशेष अभियान चलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। नए वोटरों को जोड़ने के लिए और जिनके नाम लिस्ट से कटें हैं उन्हें जोड़ने के लिए यूपी में अभियान चलाया जा रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ सरकारी मशीनरी सक्रिय है। यूपी में दो और विशेष दिवसों का आयोजन शनिवार को हुआ और रविवार को होगा। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान के तहत यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज भी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने, हटवाने और संशोधन करवाने के लिए चार विशेष दिवसों में तीन निकल चुके हैं एक दिवस 29 नवंबर है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर अभियान चलाया जा रहा है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने की अर्हता 1 जनवरी 2027 तय है जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 साल होगी वह वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 17 नवंबर को हो चुका है। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। रविवार को सभी बूथ लेवल अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे।
विशेष दिवसों का लाभ लें
मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, विलोपन के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन आदि के लिए फॉर्म-8 उपलब्ध कराए जाएंगे। एडीएम प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।
ऑन लाइन भी कर सकते हैं आवेदन
ऑनलाइन पोर्टल https://voter.eci.gov.in/ व वोटर हेल्प लाइन एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। पोर्टल पर इसके साथ ही बुक ए कॉल विद बीएलओ का विकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर (डीसीसी) से भी मिलेगी सहायता
यूपी में 1950 पर कॉल करके इससे जुड़ी जानकारी या मदद ले सकते हैं। वहीं, मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर का टोल-फ्री नंबर 0591-1950 तथा बेसिक नंबर 0591-2970080 है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला निर्वाचन कार्यालय तथा तहसील स्तर पर तहसील कार्यालयों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है।
मतदाता सूची में संभावित गलतियों और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विशेष सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके तहत मतदाताओं के नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, तस्वीर और संबंध संबंधी विवरणों की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी, 2027 को पात्रता की तारीख निर्धारित की गई है। इस पहल का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता डेटाबेस की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें