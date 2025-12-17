जिहाद के नाम पर देश में आतंकवाद, धर्मांतरण हिन्दू समाज के लिए बड़ा खतरा: विहिप

संक्षेप: यूपी में विश्व हिन्दू परिषद ने धर्मांतरण को हिन्दू समाज के लिए बड़ा खतरा बताया है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग धर्म के हित में नहीं है। कहा देश में जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है।

यूपी में विश्व हिन्दू परिषद ने धर्मांतरण को हिन्दू समाज के लिए बड़ा खतरा बताया है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग धर्म के हित में नहीं है। कहा देश में जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है। विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी बैठक में शामिल हुए।

हस्तिनापुर में मंगलवार से विहिप वार्षिक प्रन्यासी मंडल की बैठक से पहले प्रबंध समिति की बैठक हुई। बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा हिन्दू आस्था के सामने आने वाली चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। मुख्य बैठक 17 दिसम्बर से शुरू हो रही है, जिसमें 450 प्रन्यासी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से संचालित मेडिकल कॉलेज में 50 में से 44 छात्र मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यह विचार का विषय है हिंदू भक्तों के श्रद्धापूर्वक दान की राशि का उपयोग हिंदू हित में न होकर अन्य समुदाय के हित में हो रहा है।

अल्पसंख्यक की परिभाषा पर फिर से विचार हो विहिप के केंद्रीय महामंत्री ने कहा दूसरा विषय है समय-समय पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार को लेकर चर्चा। अनेक प्रकार के विशेषाधिकार संविधान में दिए हुए हैं, लेकिन संविधान में दिए अधिकारों से बाहर जाकर व उनका दुरुपयोग कर या गलत विवेचना कर अनेक प्रकार के विशेषाधिकार अल्पसंख्यक लेते रहे हैं। अब समय आ गया है अल्पसंख्यक की परिभाषा पर देश को पुनः विचार करना होगा। सवाल उठाया किसी देश में 20 से 25 करोड़ की संख्या का समुदाय अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है।

जिहाद, आतंकवाद पर चर्चा उन्होंने कहा देश में जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। आज तक यह कहा गया आतंकवादी कम पढ़े लिखे होते हैं‚। इसलिए मानवता का नुकसान करते हैं। लालकिले के सामने हुए विस्फोट की जांच में पता चला सब जिहादी उच्च शिक्षा प्राप्त‚ और सुनियोजित तरीके से जान-माल की हानि पहुचांने के इरादे से योजना पर काम कर रहे थे। इस प्रकार का जिहाद मानवता के लिए बड़ा खतरा है। धर्मांतरण को लेकर कहा देश-विदेश में हिन्दू समाज के सामने कुछ स्थाई चुनौतियां हैं।

वंदे मातरम के 150 वर्ष गौरवपूर्ण बैठक में कहा कि गौरव का विषय है कि वंदे मातरम् की रचना के 150वें वर्ष को पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूरे साहित्य जगत में, राष्ट्रीय जगत में, वंदे मातरम गीत से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला।