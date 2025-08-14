यूपी के गांव-शहरों को आबादी के आधार पर मिलेगा विकास का बजट, विधानसभा के पटल पर रखी गईं संस्तुतियां

उत्तर प्रदेश के गांव-शहरों को आबादी के आधार पर विकास का बजट मिलेगा। यूपी विधानसभा के पटल पर छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां रखी गईं। अब इसे राज्य सरकार लागू करेगा।

अब ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को विकास के लिए धन उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। विकास के लिए दिए जाने वाले बजट में 90 प्रतिशत धनराशि जनसंख्या के आधार पर और 10 प्रतिशत धनराशि उनके क्षेत्रफल के आधार पर दी जाएगी। वर्ष 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, ऐसे में इसी के आंकड़े के आधार पर जनसंख्या मानी जाएगी। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां विधानसभा के पटल पर रखी गई हैं। यह संस्तुतियां वर्ष 2025-26 व वर्ष 2026-27 के लिए की गईं हैं। अब राज्य सरकार इसे लागू कराएगी।

छठा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष दीपक कुमार की ओर से संस्तुति की गई है कि पंचायतीराज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से अपेक्षाकृत अधिक धनराशि प्राप्त होती है, ऐसे में पंचायतीराज संस्थाओं व नगरीय स्थानीय निकायों के बीच वर्तमान में धनराशि बंटवारे का 60 व 40 के अनुपात में किसी भी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। नगरीय निकायों को दी जाने वाली 60 प्रतिशत की धनराशि में से 45 प्रतिशत नगर निगमों, 35 प्रतिशत नगर पालिका परिषदों व 20 प्रतिशत धनराशि नगर पंचायतों को दी जाएगी। ग्रामीण निकायों की जनपदवार प्राप्त धनराशि में से 70 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को और 15-15 प्रतिशत जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों को दी जाएगी। क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों को 90 प्रतिशत धनराशि कुल जनसंख्या व 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनजाति की जनसंख्या के आधार पर दी जाएगी।

जिला पंचायतें वित्त आयोग की संस्तुति पर अपनी अंतरित धनराशि में से 25 प्रतिशत धनराशि अपने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर खर्च कर सकेंगी। देश में पहली बार किसी भी राज्य वित्त आयोग की ओर शहरी व ग्रामीण निकायों की विस्तृत जानकारी के लिए पोर्टल https://upsfc.up.gov.in विकसित कर डाटा एकत्र किया जा रहा है। यही नहीं रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि उसे पूर्व के वित्त आयोगों की ओर से कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उसे डाटा एकत्र करने में कठिनाई हुई।

निकाय को उच्चीकृत श्रेणी में मिलेगा अंश अगर कोई नगर पालिका उच्चीकृत होकर नगर निगम में तब्दील होती है और कोई नगर पंचायत नगर पालिका में तो उसे उच्चीकृत श्रेणी का अंश दिया जाएगा। फिर अंतर निकाय अंश का पुनर्निधारण किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि उच्चीकरण के परिणामस्वरूप अंतर निकाय अंश का पुनर्निधारण व परिमाणी अंतरण अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी अप्रैल से किया जाएगा।

राज्य वित्त आयोग कैंटोनमेंट बोर्ड को नहीं देगा धन राज्य वित्त आयोग कैंटोनमेंट बोर्ड को कोई धनराशि नहीं देगा। क्योंकि राज्य सरकार का इस पर सीधा कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता। राज्य विधायिका के प्रति यह जवाबदेह भी नहीं होता। ऐसे में राज्य के कर राजस्व से अनुदान देना व्यावहारिक नहीं होगा।