यूपी विधानसभा में आज 11 बजे से 24 घंटे चलेगी चर्चा, बांके बिहारी मंदिर निर्माण पर अध्यादेश की तैयारी भी

यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज 11 बजे से 24 घंटे चर्चा चलेगी। विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' पर विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही श्रीबांके बिहारी मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए बुधवार को विधानसभा में संशोधित अध्यादेश रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सुबह 11 बजे से 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के संबंध में विशेष चर्चा शुरू करेगी। यह चर्चा 24 घंटे चलेगी। मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह 11 बजे सदन में विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं श्रीबांके बिहारी मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए बुधवार को विधानसभा में संशोधित अध्यादेश लाने जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण बदलाव करेगी जिससे सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के मद्देनज़र कोई बाधा न आए।

दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लाए गए अध्यादेश को लेकर कुछ आपत्तियां की थीं। ऐसे में माना जा रहा था कि सरकार शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के चलते इस संबंध में अब कोई कदम नहीं उठाएगी। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार इस अध्यादेश को कुछ संशोधनों के साथ तैयार कर चुकी है। इसे बुधवार को विधानसभा में रखा जाएगा। बाद में विधानसभा में इसे ‘उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक-2025’ के रूप में पास किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का आर्थिक चिट्ठा एवं आय व्यय का ब्योरा व लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट को रखा जाएगा।

मंत्री अपने-अपने विभाग की बताएंगे कार्ययोजना सदन में पहले विधायक बोलेंगे। इसके बाद मंत्रियों को बोलना है। 14 तारीख को यह चर्चा मुख्यमंत्री के भाषण के साथ समाप्त होगी। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार दोपहर 11 बजे से 14 अगस्त दोपहर 11 बजे तक विशेष चर्चा होगी। 28 मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। रात तीन बजे से सुबह 6 बजे तक 8 मंत्रियों को बोलने के लिए कहा गया है।