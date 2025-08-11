up vidhanmandal monsoon session starts today house will be in session 24 hours nonstop from 13th to 14th vision of 2047 यूपी विधानमंडल मानसून सत्र आज से, 13 से 14 तक नॉनस्टॉप 24 घंटे सदन; पेश होगा 2047 का विजन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup vidhanmandal monsoon session starts today house will be in session 24 hours nonstop from 13th to 14th vision of 2047

यूपी विधानमंडल मानसून सत्र आज से, 13 से 14 तक नॉनस्टॉप 24 घंटे सदन; पेश होगा 2047 का विजन

आज से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र में 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक 24 घंटे नॉन स्टॉप सदन चलेगा। इस दौरान 2047 के विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। विपक्ष ने इस बार सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी की है।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊMon, 11 Aug 2025 05:42 AM
share Share
Follow Us on
यूपी विधानमंडल मानसून सत्र आज से, 13 से 14 तक नॉनस्टॉप 24 घंटे सदन; पेश होगा 2047 का विजन

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र की खासियत यूपी के विजन डाक्यूमेंट पर विशेष चर्चा कराया जाना है। लगातार 24 घंटे की यह चर्चा 13 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होकर 14 अगस्त को सुबह 11 बजे खत्म होगी। इसी के बाद दोपहर दो बजे विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी में हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी 24 घंटे चर्चा का विरोध कर सकती है।

सपा के हंगामे के आसार

समाजवादी पार्टी स्कूलों के मर्जर, भ्रष्टाचार, खराब कानून-व्यवस्था का सवाल उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में अपने विधायकों को आक्रामक तरीके से इन मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि सोमवार को सदन के अंदर व बाहर दोनों जगह सपा जोरदार विरोध जताएगी। समाजवादी पार्टी विजन डाक्यूमेंट को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है।

ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में आगे है UP लेकिन आ रही ये दिक्कत; आई नई रिपोर्ट

इस बीच, रविवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हर बार की तरह विपक्ष ने सत्र लंबा चलाए जाने की मांग करते हुए स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टी पर्व के अवकाश के बाद 17 अगस्त से फिर चलाने की मांग की। जबकि सरकार की ओर चार दिन की सदन चलाने के लिए एजेंडा रखा गया।

सदन से पहले विधायकों की लगी एआई पाठशाला

यूपी विधानसभा में पहली बार आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस को लेकर विधायकों की पाठशाला लगी। इसमें कई विधायकों ने एआई को लेकर तमाम आशंकाएं जताई तो कइयों ने इसके जरिए चुनाव जीतने से लेकर सियासी भविष्य तक जानने की मंशा जाहिर की।

मंत्री सदन में 15 मिनट में रखेंगे अपनी कार्ययोजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में उठाते हुए सभी राज्यों से विजन डाक्यूमेंट बनाने को कहा था। इसी के मद्देनज़र योगी सरकार ने तय किया कि विधायक इस विषय पर पांच-पांच मिनट बोलेंगे और मंत्री अपने विभाग का दस्तावेज 15 मिनट में पेश करेंगे।

ये भी पढ़ें:UP के हर जिले में यूनिवर्सिटी की तैयारी, देवरिया-कुशीनगर से आए 6 कॉलेजों के नाम

सीएम की नसीहत, सदन की गरिमा बढ़ाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के सुचारु संचालन में सत्ता पक्ष के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गम्भीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था बढ़ती है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए सभी सदस्यों को सुझावों एवं मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। विधान सभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोग उन मुद्दों की तैयारी पहले से ही रखें, जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मसले मंत्रियों को भी उपलब्ध करवाएं ताकि मंत्रियों को भी आरोपों का जवाब देने में आसानी हो।

UP Top News UP News Today UP Monsoon अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |