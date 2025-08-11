यूपी विधानमंडल मानसून सत्र आज से, 13 से 14 तक नॉनस्टॉप 24 घंटे सदन; पेश होगा 2047 का विजन

आज से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र में 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक 24 घंटे नॉन स्टॉप सदन चलेगा। इस दौरान 2047 के विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। विपक्ष ने इस बार सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी की है।

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र की खासियत यूपी के विजन डाक्यूमेंट पर विशेष चर्चा कराया जाना है। लगातार 24 घंटे की यह चर्चा 13 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होकर 14 अगस्त को सुबह 11 बजे खत्म होगी। इसी के बाद दोपहर दो बजे विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी में हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी 24 घंटे चर्चा का विरोध कर सकती है।

सपा के हंगामे के आसार समाजवादी पार्टी स्कूलों के मर्जर, भ्रष्टाचार, खराब कानून-व्यवस्था का सवाल उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में अपने विधायकों को आक्रामक तरीके से इन मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि सोमवार को सदन के अंदर व बाहर दोनों जगह सपा जोरदार विरोध जताएगी। समाजवादी पार्टी विजन डाक्यूमेंट को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है।

इस बीच, रविवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हर बार की तरह विपक्ष ने सत्र लंबा चलाए जाने की मांग करते हुए स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टी पर्व के अवकाश के बाद 17 अगस्त से फिर चलाने की मांग की। जबकि सरकार की ओर चार दिन की सदन चलाने के लिए एजेंडा रखा गया।

सदन से पहले विधायकों की लगी एआई पाठशाला यूपी विधानसभा में पहली बार आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस को लेकर विधायकों की पाठशाला लगी। इसमें कई विधायकों ने एआई को लेकर तमाम आशंकाएं जताई तो कइयों ने इसके जरिए चुनाव जीतने से लेकर सियासी भविष्य तक जानने की मंशा जाहिर की।

मंत्री सदन में 15 मिनट में रखेंगे अपनी कार्ययोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में उठाते हुए सभी राज्यों से विजन डाक्यूमेंट बनाने को कहा था। इसी के मद्देनज़र योगी सरकार ने तय किया कि विधायक इस विषय पर पांच-पांच मिनट बोलेंगे और मंत्री अपने विभाग का दस्तावेज 15 मिनट में पेश करेंगे।