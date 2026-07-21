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यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार

By Ajay Singh
संवाददाता, लखनऊ
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मॉनसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। इस बार इसके काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। इसके साथ ही विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, बिजली सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार

UP Vidhanmandal Monsoon Session : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र तीन अगस्त से छह अगस्त तक चलेगा। मंगलवार को योगी कैबिनेट में विधानमंडल के दोनों सदनों को आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बार मॉनसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। हाल में सामने आए राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, बिजली सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। खास तौर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष का रुख हमलावर रह सकता है।

उम्मीद की जा रही है सरकार इस मामले में अब तक की गई कार्रवाईयों का ब्योरा सदन में रख सकती है। कुल मिलाकर इस बार मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। वहीं, योगी कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी काम पूरे किए जाएंगे।

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30 अप्रैल को बुलाया गया था दूसरा सत्र

उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का दूसरा सत्र 30 अप्रैल को आहूत किया गया था। उसी दिन विधानसभा और विधान परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 7 मई 2026 से सत्रावसान कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद-174 और उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। इसी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आगामी सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है।

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वित्त मंत्री ने बताया

मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक के बाद लखनऊ स्थित लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मॉनसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें विधानमंडल के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अलावा पिछले सत्रावसान के बाद शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए प्रख्यापित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी सदन में प्रस्तुत कर पारित कराए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य आवश्यक विधायी और शासकीय काम भी पूरे किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सत्र की निर्धारित तारीख की सूचना सामान्यतः विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को को सात दिन पहले उपलब्ध कराई जाती है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तीसरा सत्र 3 अगस्त, 2026 से शुरू होगा। सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदानों की मांगें, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य आवश्यक विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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