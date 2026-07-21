यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार

मॉनसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। इस बार इसके काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। इसके साथ ही विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, बिजली सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

UP Vidhanmandal Monsoon Session : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र तीन अगस्त से छह अगस्त तक चलेगा। मंगलवार को योगी कैबिनेट में विधानमंडल के दोनों सदनों को आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बार मॉनसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। हाल में सामने आए राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, बिजली सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। खास तौर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष का रुख हमलावर रह सकता है।

उम्मीद की जा रही है सरकार इस मामले में अब तक की गई कार्रवाईयों का ब्योरा सदन में रख सकती है। कुल मिलाकर इस बार मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। वहीं, योगी कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी काम पूरे किए जाएंगे।

30 अप्रैल को बुलाया गया था दूसरा सत्र उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का दूसरा सत्र 30 अप्रैल को आहूत किया गया था। उसी दिन विधानसभा और विधान परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 7 मई 2026 से सत्रावसान कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद-174 और उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। इसी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आगामी सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक के बाद लखनऊ स्थित लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मॉनसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें विधानमंडल के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अलावा पिछले सत्रावसान के बाद शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए प्रख्यापित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी सदन में प्रस्तुत कर पारित कराए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य आवश्यक विधायी और शासकीय काम भी पूरे किए जाएंगे।