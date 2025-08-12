UP Assembly LIVE: इरफान के आरोप पर स्वतंत्र देव बोले-पत्नी की कसम खाएं, पानी नहीं पहुंचता UP Vidhan Sabha monsoon session live updates CM yogi Adityanath BJP Shivpal SP MLA - uttar-pradesh news
UP Assembly LIVE: इरफान के आरोप पर स्वतंत्र देव बोले-पत्नी की कसम खाएं, पानी नहीं पहुंचता
UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुूरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने विधानसभा सदन में फतेहपुर का मामला उठाया।

Deep Pandey| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 12 Aug 2025 12:25 PM
UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा में मंगलवार को दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही है। माता प्रसाद ने विधानसभा सदन में फतेहपुर का मामला उठाया। आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की विभिन्न मुद्दों पर कई रिपोर्ट पेश होंगी। इनमें उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर व शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी रिपोर्ट प्रमुख हैं। इसके अलावा सीएजी की केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के उपयोग पर प्रतिवेदन , सरयू नहर परियोजना पर प्रतिवेदन,भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण संबंधी प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल रिपोर्ट भी आएगी। सीएजी की वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन भी पेश होगा।

12 Aug 2025, 12:22:44 PM IST

इरफान के आरोप पर बोले स्वतंत्र देव सिंह

विधायक इरफान के आरोपों पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि पत्नी की खबर खाएं कि पानी नहीं पहुंचता है। इस पर इरफान जांच कर लें । पानी नहीं पहुंचता है जांच करा लें।गलत निकला तो इस्तीफा दे दूंगा।

12 Aug 2025, 12:04:43 PM IST

UP Assembly LIVE: माता प्रसाद पांडेय ने फतेहपुर के मामले का जिक्र किया

उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने फतेहपुर के मामले का जिक्र किया। माता प्रसाद ने कहा कि फतेहपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा की मांग की। वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि फतेहपुर में अशांति आम लोगों ने नहीं फैलाई, बल्कि प्रशासन और भाजपा नेताओं ने इसे अंजाम दिया।

12 Aug 2025, 11:33:20 AM IST

UP Assembly LIVE:अभय सिंह के सवालों से चकरा गया AI

उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने के लिए AI का एक स्पेशल सेशन आयोजित किया गया। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने बताया कि उन्होंने AI से ऐसे-ऐसे सवाल पूछे कि वह चकरा गया। विधायक अभय सिंह ने कहा कि अगर हम जानना चाहते है कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी की लहर चल रही है, उसका मूड क्या है तो ये नहीं बता पाएगा। इस बात पर सदन में मौजूद सभी विधायक ठहाके लगाने लगे।

12 Aug 2025, 11:13:29 AM IST

UP Assembly LIVE:विपक्ष का अलोकतांत्रिक व्यवहार: सुरेश खन्ना

सोमवार को सदन स्थगित होने पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सदन न चल पाने की वजह सपा के रवैये को बताया। कहा विपक्ष के गैरजिम्मेदाराना एवं अलोकतांत्रिक व्यवहार से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। बेवजह एवं अनुपयोगी मुद्दों को सदन में उठाकर सदन को न चलने देना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

12 Aug 2025, 11:06:27 AM IST

UP Assembly LIVE: सत्र के पहले दिन सपा का सदन में जोरदार हंगामा

यूपी विधानसभा में सोमवार को सपा सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय का गोरखपुर दौरे के दौरान भाजपा व पुलिस द्वारा अपमान करने की जांच की मांग पर जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा को सख्त नसीहत दी गई। इस पर नाराज़ सपा सदस्यों ने वेल में उतर कर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। मांग न पूरी होने पर सपा सदस्य वेल में ही धरने पर बैठ गए। नतीजतन, पूरा प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया और विधानसभा अध्यक्ष को दो बार सदन की कार्यवाही स्थिगत करनी पड़ी।

