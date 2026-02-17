UP Vidhan Sabha LIVE: यूपी में कांग्रेस नेता हाउस अरेस्ट, सुरेश खन्ना बोले- भाजपा में हुआ आंबेडकर का सम्मान

UP Vidhan Sabha LIVE: यूपी विधानसभा में मंगलवार का दिन हंगामेदार रहने का आसार है। एक सवाल के जवाब में सुरेश खन्ना ने कहा कि सबसे अधिक आंबेडकर का सम्मान भाजपा सरकार में हुआ। वहीं, प्रदेश में कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है।

UP Vidhan Sabha LIVE: यूपी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। पक्ष-विपक्ष अपनी बातों को सदन के सामने रख रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी सरकार की खूबियों गिना रहा है तो वहीं, विपक्ष अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार का दिन हंगामेदार रहने की संभावना है। एक सवाल के जवाब में सुरेश खन्ना ने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे अधिक आंबेडकर का सम्मान हुआ। उधर, विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानभवन के घेराव की घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक कांग्रेस के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घरों के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी के मुताबिक सोमवार रात प्रवक्ता अशोक सिंह, वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, विधि विभाग के चेयरमैन आसिफ रिजवी के घर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शहर में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए घर से निकलने नहीं दिया और हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं, महिला कांग्रेस की महासचिव सुमन प्रजापति को मंगलवार सुबह हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दी। इसके अलावा विभिन्न जनपदों से आए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें ईको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। हजरतगंज में राजभवन, विधानभवन गेट नंबर आठ, सात, पांच, एनएक्सी तिराहा, बापू भवन, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन के आस पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। विधानभवन के आस पास भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है।

इससे पहले सोमवार को भी विधानसभा में नोकझोक देखने को मिली। उपमुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्‍यों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 'अगर हमसे पॉलिटिकल (राजनीतिक) बात करेंगे तो हम पॉलिटिकल रायता फैला देंगे।

दो राज्य विवि खोलने का विधेयक पास विधानसभा में सोमवार को भदोही और शाहजहांपुर में राज्य विश्वविद्यालय खोलने का विधेयक पास हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दोनों विधेयक पेश किए। उन्होंने बताया कि ज्ञानपुर भदोही स्थित काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। शाहजहांपुर स्थित मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट की शैक्षिक इकाइयों को उच्चीकृत कर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।



UP Vidhan Sabha LIVE Updates

UP Vidhan Sabha LIVE Updates, 11.45 बजे: उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, "SIR में ज्यादा गड़बड़ी इसलिए है कि एक-एक गांव में भाजपा के कार्यकर्ता एक-एक आदमी के हस्ताक्षर कराकर 100-100 फॉर्म दे रहे हैं।"

UP Vidhan Sabha LIVE Updates, 11.35 बजे: विधायक रागिनी सोनकर ने योगी सरकार से सवाल किया है कि राम राज्य की बात करने वाली सरकार में टीचर क्यों नहीं हैं? मेरी विधानसभा में साइंस की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates, 11.20 बजे: सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव के सवाल के जबाव में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भीमराव आंबेडकर का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उतना किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के जन्मस्थान से लेकर महापरिनिर्वाण स्थल तक सभी स्थानों को ‘पंचतीर्थ’ के रूप में विकसित कर भाजपा ने उन्हें सहेजने और संवारने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में आंबेडकर जयंती मनाई जाती है, जो उनके प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक है।