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UP Assembly LIVE: जब तक दान चोरी पर चर्चा नहीं, तब तक होता रहेगा विरोध, शिवपाल का दो टूक

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Assembly Live Update: यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। हंगामे के बीच 59 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया। उधर, विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सतीश महाना ने सदन को स्थगित कर दिया।

UP vidhan sabha live update
यूपी विधानसभा/शिवपाल यादव

UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। शिवपाल यादव ने दो टूक में कहा है कि जब तक दान चोरी पर चर्चा नहीं होगी तब तक विरोध होता रहेगा। इससे पहले मंगलवार को हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,019.54 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट पेश किया।

मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष की मांग के बीच संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह देश और आस्था की बात करते हैं तो हमने 1990 में इन लोगों की आस्था देखी है। हंगामा बढ़ने और सपा सदस्यों द्वारा वेल में नारेबाजी जारी रखने पर सदन की कार्यवाही को अध्यक्ष ने 10 मिनट बाद 12:20 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब 12:20 बजे फिर शुरू हुई तो राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। बाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए तो सपा सदस्यों ने जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा कई बार सपा सदस्यों को सीट पर लौटने की अपील की गई लेकिन वे नहीं माने।

UP Assembly Live update:

सुबह 10:45 बजे- UP Assembly Live: यूपी में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, ‘विधानसभा सुचारु रूप से चलेगी। सपा के लोग चर्चा से भाग रहे हैं। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा होगी तो इन लोगों की पोल खुल जाएगी। चाहे वे पेपर लीक का मामला हो। 5 साल इनकी सरकार थी, 5 साल में परीक्षा के पेपर बिकते थे...पूरे देश से परीक्षा देने लोग उत्तर प्रदेश में आते थे इतनी नकल होती थी।’

सुबह 10:30 बजे- UP Assembly Live: उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने कहा, ‘जिन लोगों का राम से कोई लेना-देना नहीं है? वे मुझसे रसीद कैसे मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वहां मुसलमान होते, तो चोरी नहीं होती। ऐसा कहकर उन्होंने पूरे हिंदू समाज पर कलंक लगाया, यह इशारा किया कि सभी हिंदू चोर हैं। फिर भी, वहां के लोग चुप रहते हैं जबकि वह पूरे हिंदू समाज के बारे में ऐसे दावे करते हैं। इस पर सोचना चाहिए; उनकी बात समुदाय पर एक तीखा आरोप थी।’

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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