UP Assembly LIVE: जब तक दान चोरी पर चर्चा नहीं, तब तक होता रहेगा विरोध, शिवपाल का दो टूक

UP Assembly Live Update: यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। हंगामे के बीच 59 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया। उधर, विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सतीश महाना ने सदन को स्थगित कर दिया।

UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। शिवपाल यादव ने दो टूक में कहा है कि जब तक दान चोरी पर चर्चा नहीं होगी तब तक विरोध होता रहेगा। इससे पहले मंगलवार को हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,019.54 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट पेश किया।

मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष की मांग के बीच संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह देश और आस्था की बात करते हैं तो हमने 1990 में इन लोगों की आस्था देखी है। हंगामा बढ़ने और सपा सदस्यों द्वारा वेल में नारेबाजी जारी रखने पर सदन की कार्यवाही को अध्यक्ष ने 10 मिनट बाद 12:20 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब 12:20 बजे फिर शुरू हुई तो राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। बाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए तो सपा सदस्यों ने जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा कई बार सपा सदस्यों को सीट पर लौटने की अपील की गई लेकिन वे नहीं माने।

UP Assembly Live update:

सुबह 10:45 बजे- UP Assembly Live: यूपी में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, ‘विधानसभा सुचारु रूप से चलेगी। सपा के लोग चर्चा से भाग रहे हैं। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा होगी तो इन लोगों की पोल खुल जाएगी। चाहे वे पेपर लीक का मामला हो। 5 साल इनकी सरकार थी, 5 साल में परीक्षा के पेपर बिकते थे...पूरे देश से परीक्षा देने लोग उत्तर प्रदेश में आते थे इतनी नकल होती थी।’