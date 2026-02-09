Hindustan Hindi News
UP Vidhan Sabha LIVE: यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से, राज्यपाल के अभिभाषण से होगा आगाज

संक्षेप:

UP Vidhan Sabha LIVE: यूपी विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधान मंडल का बजट सत्र  राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

Feb 09, 2026 09:49 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Vidhan Sabha LIVE: यूपी विधानसभा सत्र 9 फरवरी यानि आज से शुरू हो रहा है। विधान मंडल का बजट सत्र राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन सदन के वर्तमान व पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा होगी।

13 फरवरी तक सदन की कार्यवाही नियमित तौर पर चलेगी। शनिवार व रविवार को सदन की बैठक स्थगित रहेगी। सोमवार 16 फरवरी से सदन की कार्यवाही फिर शुरू होगी। सदन की कार्यवाही 20 फरवरी तक प्रस्तावित है। विधानसभा अध्य़क्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों से कार्यवाही के सुचारू संचालन का अनुरोध किया है। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सदस्यों से जनता के मुद्दों को सदन में रखने और सार्थक चर्चा करके प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया है।

सदस्यों को मौके देने के लिए देर शाम तक चलाएंगे सदन: सतीश महाना

विधान सभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने दलीय नेताओं की बैठक में कहा है कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर देर शाम तक सदन की कार्यवाही संचालित की जाएगी, ताकि प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पूर्व के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो विगत चार वर्षों में इस विधानसभा में सर्वाधिक चर्चा हुई है। विधान सभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने पक्ष को सदन में शालीनता एवं संसदीय मर्यादा के अंतर्गत रखें और प्रेमपूर्ण वातावरण में बहस करें।

UP Vidhan Sabha LIVE Update:

9.50 AM UP Vidhan Sabha LIVE Update: उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले ही दिन सरकार 11 विधेयक मंजूरी के लिए लाएगी। विपक्ष ने भी खास तैयारी कर रखी है। एसआईआर के साथ ही अमेरिका से व्यापार समझौते और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी है।

