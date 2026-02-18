UP Vidhan Sabha LIVE: किसानों और महिलाओं को मुफ्त बिजली को लेकर चर्चा, ओवरलोड ट्रांसफर पर भी उठे सवाल

UP Vidhan Sabha LIVE: यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान आज मुफ्त बिजली का मुद्दा उठा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और सपा के बीच तकरार भी हो गई। इसके अलावा ओवरलोड ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा हुई और कई सवाल उठे। देखें, यूपी विधानसभा से जुड़े अपडेट्स

UP Vidhan Sabha LIVE: यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान आज सड़कों का नवीनीकरण और मुफ्त बिजली का मुद्दा उठा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और सपा के बीच तकरार भी हो गई। इसके अलावा ओवरलोड ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा हुई और कई सवाल उठे। संभावना है कि आज एसआईआर के मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है। सपा सदस्य फॉर्म-7 के जरिये भाजपा के लोगों पर सपा के वोट कटवाने का मुद्दा फिर उठा सकते हैं।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates UP Vidhan Sabha LIVE Updates: सपा नेता डॉ. रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली दिव्यांगजन, वृद्ध और बीपीएल को देगी? इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन, वृद्ध और बीपीएल हमारे लिए संवेदनशील विषय हैं। सरकार इन वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य, बिजली और अन्य कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध करवा रही है। ऐसे लोगों की संख्या राज्य में करीब 3 करोड़ 72 लाख है जिन्हें कम दाम पर मुफ्त बिजली दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री के जवाब पर सपा नेता शिवपाल सिंह ने नाराजगी जताई और कहा कि मंत्री असत्य बोलते हैं कि 2017 के पहले कुछ काम ही नहीं हुआ है।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates: जगदीश नारायण ने सवाल उठाया कि बिजली की आपूर्ती ठीक से नहीं हो पा रही है इसको निपटाने के लिए क्षेत्रों को चिन्हित करने का कार्य कैसे करते हैं? इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि जनता की मांग और खपत के अनुसार चिन्हित किया जाता है। साथ ही भविष्य की मांग के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates: अध्यक्ष सतीश महाना ने इसके बाद चुटकी लेते हुए कहा कि अतुल प्रधान मिल गया न ऊत्तर। वहीं, ओमप्रकाश की ओर से इसपर सवाल उठा तो अध्यक्ष ने कहा कि आपका और एके शर्मा का व्यक्तिगत मामला है। आप अपनी रिश्तेदारी और दोस्ती बाहर करिए।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates: यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सपा नेता व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच किसानों को मुफ्त बिजली देने पर तकरार हो गई। आरोप लगे हैं कि किसानों बिजली मुफ्त देने की बात असत्य है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले किसानों को 10 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए थे। हमने सिर्फ नौ वर्षों में आठ लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन दिए और किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। मुफ्त बिजली देने का काम सपा सरकार में नहीं योगी सरकार में हुआ है।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates: इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सिंच्चाई की बिजली मुफ्त है। 15,64,219 नलकूप हैं और इसमें 10 लाख से किसानों ज्यादा ने पंजीकरण करवाया है। जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है उनसे भी बिजली नहीं वसूली जा रही है। किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates: सदन में मुफ्त नलकूप योजना में किसानों को बाहर करने और शामिल न होने पर सवाल उठे। इसके बाद मुफ्त बिजली, गांवों और शहरों में लाइनों की शिफ्टिंग का काम और तार-ट्रांसफॉर्मर चोरी का मुद्दा भी उठा। ओटीएस स्कीम को लेकर सवाल किया कि इसमें न जुड़ने वालो लेकर सरकार क्या काम करेगी।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates: इसके जवाब में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ऐसे नवविस्तारित क्षेत्रों के लिए हमारी योजनाएं हैं और 2017 के बाद विस्तार हुए क्षेत्रों के लिए योजना है जिसके तहत बताया है कि कितना खर्च हुआ है।

UP Vidhan Sabha LIVE Updates: इसके बाद सवाल उठा कि क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों में बाद में जोड़े गए विस्तारित क्षेत्रों/गाँवों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण ऐसे नव-विस्तारित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार की क्या नीति है तथा क्या इनके लिए अलग से समयबद्ध योजना और बजटीय प्रावधान किया गया है?

UP Vidhan Sabha LIVE Updates: यूपी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये योगी जी की सरकार है ये सपा की सरकार नहीं है। सपा सरकार में गांवों की सड़कों का नवीनीकरण 8 साल में होता था। योगी सरकार में ये समय 5 साल कर दिया गया। जहां ज्यादा सवारी चलती है वहां मरम्मत जल्दी करवाया जाता है। साथ ही मंत्री ने आंकड़ों के साथ समझाया कि किस विधानसभा में कितना विकास या नवीनीकरण हुआ।