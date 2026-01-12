वीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली के 5 अभ्यर्थियो समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई

संक्षेप: यूपी में वीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली के 5 अभ्यर्थियो समेत 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। इस मामले में अभ्यर्थियों, साल्वर व निजी कम्पनी के कर्मचारियों समेत 130 आरोपी बनाए गए थे। कई आरोपी अभी भी जेल में है।

यूपी में ईओडब्ल्यू ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत वर्ष 2018 की वीडीओ परीक्षा में धांधली के मामले में फरार चल रहे पांच अभ्यर्थियों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक निजी कम्पनी का कर्मचारी भी है। शासन के आदेश पर इस परीक्षा धांधली की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई थी। इस मामले में अभ्यर्थियों, साल्वर व निजी कम्पनी के कर्मचारियों समेत 130 आरोपी बनाए गए थे। कई आरोपी अभी भी जेल में है।

इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने गाजियाबाद में बालाजी कम्पनी के 100 करोड़ के घोटाले के एक आरोपी समेत अलग-अलग मामलों में 28 आरोपियों को पकड़ा है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम पंचायत अधिकारी के 1953 पदों पर परीक्षा कराई थी। यह परीक्षा कार्यदायी संस्था टीसीएस लि. ने पूरी कराई। इसमें धांधली की शिकायत मिलने पर शासन ने जांच शुरू कराई थी। शुरुआती जांच में ही कई तरह की गड़बड़ी मिलने पर विभूतिखंड कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई थी।

इसके बाद ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की। इसमें उस समय मास्टरमाइंड समेत कई लोग पकड़े गए। 50 से अधिक आरोपी अभी भी फरार चल रहे थे। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में अरुण कुमार, कर्मवीर, अंकुश यादव, अमर सिंह,उमेशचन्द्र,अमन कुमार और एसआरएन डाटा क्रिएट सिस्टम प्रा. लि. का असिस्टेंट प्रोगामर उमेश पाल को गिरफ्तार किया है।

बालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन के 100 करोड़ घोटाले का मैनेजर गिरफ्तार ईओडब्ल्यू ने गाजियाबाद के बालाजी हाइटेक कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि. के 100 करोड़ रुपये के घोटाले में फरार चल रहे मैनेजर एडमिन नीरज मिश्र को गिरफ्तार कर लिया। इस कम्पनी ने निवेशकों को प्लाट देने के नाम पर करोड़ों रुपये जमा करा लिए थे। इसके बाद एक ही प्लाट को कई लोगों को बेच कर फर्जीवाड़ा किया। इस संबंध में 19 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। नीरज को नौ जनवरी को गौतमबुद्ध नगर से नीरज को पकड़ा था। नीरज इस कम्पनी में मार्च 2009 से मार्च 2014 तक मैनेजर एडमिन व फाइनेंस के पद पर तैनात रहा था।

आवास निर्माण की रकम हड़पने में इंजीनियर गिरफ्तार केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित आईएचएसडीपी योजना के तहत मुसाफिरखाना में 354 आवास बनवाए जा रहे थे। इसमें सात करोड़ 15 लाख चार हजार रुपये का गबन सामने आया था। इस संबंध में वर्ष 2018 में अमेठी के मुसाफिरखाना थाने में एफआईआर कराई गई थी। इसमें फरार चल रहे आईएचएसडीपी के रेजीडेंट इंजीनियर राधेश्याम श्रीवास्तव को रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। आईएचएसडीपी योजना के तहत शहरी बस्तियों मे रहने वाले गरीब परिवारों के लिये सुरक्षित व पक्का आवास उपलब्ध कराना तथा मलिन बस्तियों मे पानी, सड़क, बिजली, नाली, शौचालय आदि जैसी मूलभूत सुविधायों का विकास करना था।