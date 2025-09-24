UP Varanasi woman body was rotting in locked house for four days Revealed when a foul smell चार दिन से बंद घर में सड़ रहा था महिला का शव, दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा; पति पर हत्या का आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
चार दिन से बंद घर में सड़ रहा था महिला का शव, दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा; पति पर हत्या का आरोप

वाराणसी में बंद मकान में बुधवार को एक महिला का शव मिला। मकान से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। वहीं, बेटे ने पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसीWed, 24 Sep 2025 03:53 PM
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बागपुर गांव के बंद मकान में बुधवार को चार-पांच दिन पुराना एक महिला का शव मिला। मकान से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। उधर, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। वहीं, बेटे ने पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाया है।

ये मामला बरदह थाना क्षेत्र के बागपुर गांव का है। 35 वर्षीया इंदू प्रजापति पत्नी महेश प्रजापति का घर गांव के बाहर है। उसका पति से विवाद चलता था। उनके दो बेटे हैं। एक ननिहाल में दूसरा बुआ के घर रहता है। इंदू प्रजापति ठेकमा सीएचसी के पास एक समूह की कैंटीन में काम करती थी। चार-पांच दिन पहले पति उससे मिलने के लिए कैंटीन गया था। इसके बाद वह पति के साथ घर आई थी। करीब चार दिन से घर में बाहर से ताला लगा था। उसका पति भी घर नहीं आया। बंद घर से तेज दुर्गंध आ रही थी। आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस के पहुंचने पर घर का ताला तोड़कर शव निकाला गया। बेड पर मच्छरदानी से शव लिपटा हुआ था। तीन-चार दिन पुराना शव होने से दुर्गंध उठ रही थी। घटना की सूचना मिलने पर सीओ लालगंज भूपेश पांडेय, बरदह थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह फॉरेसिंक टीम के साथ मौके पर पहुंच कर जांच की। इस मामले में सीओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। घटना की सूचना पर ननिहाल से आए बेटे ने पिता पर मां की हत्या करने का आरोप गलाया।

उधर, देवरिया में भटनी क्षेत्र के चांदपार चौराहे के पास एक खेत में बुधवार की सुबह एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का शव पाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं।

