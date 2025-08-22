VIDEO: काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर दिखा सफेद उल्लू, महादेव की आरती के समय देता दर्शन

यूपी के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ दिनों से एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। एक उल्लू काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर बैठा दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सफेद उल्लू मंदिर के शिखर पर एक ही निर्धारित स्थान पर बैठा दिख रहा है।

यूपी के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ दिनों से एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सनातन में मां लक्ष्मी का वाहन माने जाने वाला उल्लू काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर बैठा दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सफेद उल्लू मंदिर के शिखर पर एक ही निर्धारित स्थान पर बैठा दिख रहा है। ये उल्लू केवल आरती के समय ही आकर शिखर पर बैठता है। इसे देखकर धर्माचार्यों ने एक शुभ समाचार के संकेत होने की बात कही है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट के सीईओ विश्व भूषण मिश्र ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया जिसमें दिख रहा है कि सफेद उल्लू मंदिर के शिखर पर निर्धारित स्थान पर बैठा है। ये वीडियो मंदिर के आधिकारिक कैमरामेन द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा गया है कि दिनांक 18 अगस्त को शयन आरती, दिनांक 19 अगस्त को सायंकालीन श्रृंगार आरती के बाद 20 अगस्त को फिर श्वेत उलूक महराज ने सप्तऋषि आरती में प्रतिभाग कर शिखर कोड़र में अपना निर्धारित स्थान ग्रहण कर उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। आप सब के लिए भी मंदिर के आधिकारिक कैमरापर्सन द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटो/वीडियो उपलब्ध हैं।