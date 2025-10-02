गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, पीएम मोदी-सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी

हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 के तड़के निधन हो गया। उनका निधन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपनी बेटी के घर पर उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हुआ। 89 वर्षीय छन्नूलाल मिश्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 के तड़के निधन हो गया। उनका निधन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपनी बेटी के घर पर उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हुआ। 89 वर्षीय छन्नूलाल मिश्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने मीडिया को बताया कि वे पिछले 17-18 दिनों से उम्र संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह लगभग 4 बजे घर पर ही उनका निधन हो गया। छन्नूलाल मिश्र का अंतिम संस्कार शाम 5 बजे वाराणसी में किया जाएगा। उनके परिवार में उनके बेटे, तबला वादक रामकुमार मिश्र और तीन बेटियां हैं।

पंडित मिश्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक मशालवाहक माना जाता था और वे इस शैली को भारत और उसके बाहर के श्रोताओं के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए जाने जाते थे। भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान को संगीत प्रेमियों और आम जनता, दोनों ने स्वीकार किया है। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर देशभर से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत संगीतकार को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ओम शांति!

सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ, 'पद्म विभूषण' प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं शास्त्रीय संगीत विधा की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! आपने अपना पूरा जीवन भारतीय शास्त्रीय गीत-संगीत के उत्थान में समर्पित कर दिया। आपका गायन कला साधकों के लिए एक प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति व उनके शोकाकुल परिजनों, अनुयायियों एवं प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!