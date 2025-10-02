पंडित छन्नूलाल मिश्र ने कोरोना काल में डिजिटली बहाई संगीत धारा, पीएम मोदी से ये कनेक्शन

पद्मविभूषण पं. छन्नूलाल मिश्र को याद करते हुए वाराणसी निवासी दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील मिश्र ने कहा कि उन्होंने कोरोना काल में समाज में हर ओर नकारात्मकता के वातावरण के दौरान शुरू हुए मेरे गुरुवारी अड़ी नाम से एक डिजिटल कार्यक्रम से सकारात्मकता पहुंचाई।

पद्मविभूषण पं. छन्नूलाल मिश्र को याद करते हुए वाराणसी निवासी दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील मिश्र कहते हैं कि कोरोना काल में समाज में हर ओर नकारात्मकता का वातावरण था, तब काशी में मेरे द्वारा "गुरुवारी अड़ी" नाम से एक डिजिटल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। विधान परिषद सदस्य धर्मेन्द्र राय के माध्यम से जब पंडित जी से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया, तो प्रारंभ में उन्होंने ऑनलाइन माध्यम के प्रति अपनी अनभिज्ञता जताई किंतु बाद में हम सभी के आग्रह पर वे तैयार हो गए।

उन्होंने कहा कि पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अपनी विशिष्ट गायन शैली और अक्खड़ स्वभाव से डिजिटल मंच पर ऐसा सांस्कृतिक वातावरण निर्मित किया कि संपूर्ण काशी क्षेत्र उनके संगीत से मंत्रमुग्ध हो उठा और समाज में सकारात्मकता का संचार हुआ। आज उनके देहावसान से न केवल काशी, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र ने एक अमूल्य धरोहर को खो दिया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

पीएम मोदी से है कनेक्शन 2019 में पंडित छन्नूलाल मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल होने नई दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी मौत पर शोक जताते हुए कहा कि सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे।