घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पांच लड़कियां समेत 8 को किया गिरफ्तार

यूपी के वाराणसी में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया। एसओजी-2 की टीम ने मंगलवार रात महमूरगंज के तुलसीपुर में शीलनगर स्थित एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मौके से संचालक, मकान मालिक, ग्राहक और पांच युवतियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 8 को मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले में सभी से पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को जेल भेजा गया है। गैंग के अन्य सदस्यों की दबिश के लिए तलाश जारी है।

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार शीलनगर निवासी कुंदन सिंह के मकान में भदोही के गोपीगंज निवासी टिंकू शर्मा सेक्स रैकेट का संचालन कर रहा था। एसओजी-2 ने मकान में छापेमारी की। मकान के एक कमरे से युवती के साथ आपत्तिजनक हाल में पश्चिम बंगाल के हुगली के दक्षिण नरायनपुर पुरा निवासी शेख साकिर हुसैन मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मकान से पांच लड़कियां मिलीं, जिन्हें हिरासत में लेकर भेलूपुर थाने ले जाया गया। वहां सभी से देर रात तक पूछताछ की जाती रही। कमरे से 14,492 रुपये नगद, आठ मोबाइल फोन, अन्य आपत्तिजनक वस्तुए बरामद की गईं।