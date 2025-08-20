UP Varanasi Sex racket in house Busted SOG 2 police Arrested 8 including 2 girls घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पांच लड़कियां समेत 8 को किया गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Varanasi Sex racket in house Busted SOG 2 police Arrested 8 including 2 girls

घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पांच लड़कियां समेत 8 को किया गिरफ्तार

वाराणसी के एक घर में सेक्स रैकेट चला रहा था। पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए आठ को गिरफ्तार किया। एसओजी-2 ने महमूरगंज के शीलनगर में छापेमारी कर संचालक, मकान मालिक और ग्राहक पकड़े। मामले में जांच जारी है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसीWed, 20 Aug 2025 11:56 AM
घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पांच लड़कियां समेत 8 को किया गिरफ्तार

यूपी के वाराणसी में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया। एसओजी-2 की टीम ने मंगलवार रात महमूरगंज के तुलसीपुर में शीलनगर स्थित एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मौके से संचालक, मकान मालिक, ग्राहक और पांच युवतियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 8 को मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले में सभी से पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को जेल भेजा गया है। गैंग के अन्य सदस्यों की दबिश के लिए तलाश जारी है।

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार शीलनगर निवासी कुंदन सिंह के मकान में भदोही के गोपीगंज निवासी टिंकू शर्मा सेक्स रैकेट का संचालन कर रहा था। एसओजी-2 ने मकान में छापेमारी की। मकान के एक कमरे से युवती के साथ आपत्तिजनक हाल में पश्चिम बंगाल के हुगली के दक्षिण नरायनपुर पुरा निवासी शेख साकिर हुसैन मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मकान से पांच लड़कियां मिलीं, जिन्हें हिरासत में लेकर भेलूपुर थाने ले जाया गया। वहां सभी से देर रात तक पूछताछ की जाती रही। कमरे से 14,492 रुपये नगद, आठ मोबाइल फोन, अन्य आपत्तिजनक वस्तुए बरामद की गईं।

पुलिस का कहना है कि सभी से पूछताछ जारी है। सभी को जल्द कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा। पूछताछ में अन्य आरोपियों की भी जानकारी निकाली जा रही है। इसके बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी की शिनाख्त की जा रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ एसओजी को टिप मिली थी जिसके चलते छापेमारी की गई।

