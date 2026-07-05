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प्रीपेड से पोस्टपेड हुए स्मार्ट मीटर दे रहे झटका, बिजली का बिल दस हजार से सीधे 51 हजार

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
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वाराणसी में प्रीपेड से पोस्टपेड हुए स्मार्ट मीटर झटका दे रहे हैं। तीन से 15 गुना अधिक बिजली का बिल आ रहा है। दस हजार से सीधे 51 हजार बिल पहुंचा है। शिकायतें लगातार हो रहीं हैं लेकिन समाधान नहीं है। बिल जमा करने का दबाव बनाने का आरोप भी लगा है।

प्रीपेड से पोस्टपेड हुए स्मार्ट मीटर दे रहे झटका, बिजली का बिल दस हजार से सीधे 51 हजार

यूपी के वाराणसी में बिजली के पोस्टपेड से प्रीपेड हुए स्मार्ट मीटरों से अधिक बिल आने की शिकायतें न रुक रही हैं और न ही उनका समाधान हो रहा है। विभिन्न वितरण खंडों के कार्यालयों और उपकेन्द्रों पर लगभग रोज ऐसी शिकायतों के साथ उपभोक्ता पहुंच रहे हैं। उनका कष्ट तब बढ़ जा रहा है जब अधिकारी शिकायतें सुलझाने की बजाय बिल जमा करने का दबाव बनाते हैं।

समझ से परे है रीडिंग

स्मार्ट मीटर की रीडिंग लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कनेक्शन नंबर-324255036 पर पहले 35 रुपये बिल का मेसेज आया। इतनी कम राशि देखकर उपभोक्ता तीन दिन बाद उपकेंद्र पहुंचा तो पता चला कि बिल 35 नहीं, 1100 रुपये का है। तीन दिन में 1100 रुपये की बिलिंग होने से मीटर तेज चलने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता।

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केस-1 मछोदरी उपकेंद्र: कनेक्शन नंबर-043555413

सेवा चौधरी गली में रहने वाली सुमन देवी मछोदरी उपकेंद्र की उपभोक्ता हैं। कनेक्शन लेने के बाद हर महीने नौ से 10 हजार रुपये का बिल आता था। जून में 9034 का बिल आया जिसका भुगतान कर दिया गया था। तीन जुलाई को मोबाइल पर 51334 रुपये बिल का मैसेज आया देख होश उड़ गए।

केस-2 रामनगर उपकेंद्र: कनेक्शन नंबर-4287944635

रामनगर के शमीम को रामनगर उपकेंद्र से बिजली मिलती है। जून में उन्होंने 5200 रुपये बिल का भुगतान किया था। जुलाई में 10130 रुपये का बिल भेज दिया गया। जबकि, उपभोक्ता के घर पर तीन केडब्ल्यूएच का सोलर पैनल लगा है। बावजूद इसके अधिक बिल आ गया।

केस-3 मैदागिन उपकेंद्र: कनेक्शन नंबर-7720397441

भूतभैरव के रहने वाले सुनील का कनेक्शन मैदागिन उपकेंद्र से है। तीन महीने पहले प्रीपेड मीटर लगा था। दो महीने पहले प्रीपेड कर दिया गया। जून में उन्हें 13231 रुपये का बिल मिला। जुलाई में 17261 रुपये का बिल आने पर शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई।

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मछोदरी उपकेन्द्र से जुड़ी सुमन देवी, रामनगर के शमीम और भूतभैरव के सुनील के केस चंद उदाहरण हैं जबकि स्मार्ट मीटरों की मनमानी बिलिंग से परेशान उपभोक्ताओं की संख्या कहीं अधिक है। विभाग का ही फीडबैक है कि जुलाई के पहले ही हफ्ते में उपभोक्ताओं ने तीन से 15 गुना अधिक बिल आने की शिकायतें दर्ज कराई हैं। उपभोक्ताओं ने पावर कारपोरेशन के हेल्पलाइन नंबर 1912 और विभाग के विभिन्न ग्रुप पर भी अधिक बिल आने की शिकायतें साझा की हैं मगर कहीं से उन्हें राहत नहीं मिल रही है। उपभोक्ता कुंज कुमार, खुर्शीद कौर, विश्वनाथ ने भी बताया कि पोस्टपेड स्मार्ट मीटर बहुत तेज चल रहा है।

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बिल में कटने लगी सिक्योरिटी मनी

पोस्टपेड मीटर में अब उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी कटने लगी है। जुलाई के बिल सिक्योरिटी मनी जोड़ कर भेजे जा रहे हैं। पोस्टपोड मीटर को प्रीपेड करने के बाद पावर कारपोरेशन उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी मनी वापस कर रहा है।

वाराणसी जोन प्रथम के मुख्य अभियंता, अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पोस्टपेड होने के बाद भी सभी उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। यदि किसी उपभोक्ता को खपत से अधिक बिल मिले हैं तो तत्काल उसे संशोधित कराकर सही कराया जाएगा। अधिक बिल मिलने की जांच भी कराई जाएगी। खपत के अनुसार बिजली बिल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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