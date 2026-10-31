असलहा तस्करों ने सिपाही को मारी गोली, यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में एक आरोपी को पकड़ा

वाराणसी में असलहा तस्करों ने सिपाही को गोली मार दी। सिपाही को दो गोली लगी। यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में एक आरोपी को पकड़ लिया। घटना नरिया-सुंदरपुर मार्ग स्थित आशुतोष नगर की है। लंका पुलिस असलहा सप्लाई की सूचना पर पहुंची थी।

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। नरिया-सुंदरपुर मार्ग पर स्थित आशुतोष नगर कॉलोनी में शुक्रवार रात करीब नौ बजे हौसलाबुलंद असलहा तस्करों ने लंका थाने के सिपाही अमित शुक्ला को गोली मार दी। एक गोली अमित की कोहनी के पास लगी, जबकि दूसरी पेट को सामने से पार करते निकल गई। गोली के कुछ टुकड़े पेट में फंस गए हैं। उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उधर, घटना के चार घंटे के अंदर पुलिस ने लौटूबीर (लंका) में हुई मुठभेड़ में एक तस्कर राज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर आशुतोष नगर में किसी को असलहा सप्लाई करने वाले हैं। इस पर लंका थाने की क्राइम टीम के 38 वर्षीय सिपाही अमित शुक्ला समेत चार पुलिसकर्मी सादे वेश में पहुंचे। अमित और एक अन्य सिपाही आगे जबकि दो पीछे कवर के लिए थे। अमित और साथी सिपाही ने दो तस्करों को दबोच लिया। इस दौरान एक ने अमित पर गोली चला दी। गोली मारने के बाद दोनों तस्कर भाग निकले। इधर, साथी पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को सूचना दी और घायल सिपाही को लेकर बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचे।

पुलिस आयुक्त, मोहित अग्रवाल ने कहा कि असलहा सप्लाई की सूचना पर लंका थाने की पुलिस टीम पहुंची थी। एक तस्कर ने सिपाही अमित शुक्ला को गोली मार दी। घटना के बाद एक आरोपी मुठभेड़ में दबोचा गया है, दूसरे की तलाश जारी है।

शहर की नाकेबंदी के बाद लौटूबीर में घिरे बदमाश वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल घटना की जानकारी मिलते ही बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचे। वहां घायल सिपाही का हाल जाना, उसका हौसला बढ़ाया। साथ ही शहर की नाकेबंदी करवाकर चेकिंग शुरू कराई। उसी का परिणाम रहा कि घटना के चार घंटे के भीतर ही अपराधी लौटूबीर में घिर गए।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि सिपाही की हालत स्थिर है। सीपी का तस्करों को हर हाल में दबोचने का निर्देश मिलने के बाद शहर के बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर बड़ी संख्या में फोर्स उतरी। इस बीच रात करीब 10.15 बजे लौटूबीर के पास बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी की, इस दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में दो गोली लगी और वह गिर पड़ा। दूसरा भाग निकला।

पकड़े गए तस्कर की पहचान गड़वा घाट (रमना) के 21 वर्षीय राज विश्वकर्मा के रूप में हुई। उसने बताया कि दूसरा बदमाश दशाश्वमेध का अंजनी था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। राज के पास से एक तमंचा और कारतूस मिला है। सिपाही अमित शुक्ला पूर्व में एसओजी टीम का हिस्सा थे। इस समय लंका थाने की क्राइम टीम में हैं। वह सर्विलांस के जानकार हैं।

पुलिस की पिस्टल 2022 में लूटी गई थी इसके पहले भी बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी थी, जब बिहार के बदमाशों ने दरोगा को गोली मारकर सरकारी पिस्टल लूटी थी। समस्तीपुर के आनंदगोलवा निवासी ललन सिंह, रजनीश सिंह, मनीष आठ नवंबर 2022 को रोहनिया के दरेखू में लक्सा थाने के दरोगा अजय यादव को गोली मारकर पिस्टल लूट ली थी। तब पुलिस ने 20 नवंबर 2022 को रजनीश सिंह और मनीष सिंह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। लल्लन सिंह को भी बीते 21 जून को एसटीएफ ने ढेर कर दिया।