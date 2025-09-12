UP Varanasi Pandit Chhannulal Mishra health deteriorate Doctor Played Harmonium made him Happy दवा से बढ़कर राग: बीमार पंडित छन्नू लाल मिश्र के सामने डॉक्टर ने बजाई हरमोनियम, चेहरे पर लौटाई मुस्कान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Varanasi Pandit Chhannulal Mishra health deteriorate Doctor Played Harmonium made him Happy

दवा से बढ़कर राग: बीमार पंडित छन्नू लाल मिश्र के सामने डॉक्टर ने बजाई हरमोनियम, चेहरे पर लौटाई मुस्कान

पंडित छन्नू लाल मिश्र के आवास पर गुरुवार को जो दृश्य दिखा उसने साबित कर दिया कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि मन के संबल और संगीत से भी होता है। बीमार पंडित छन्नू लाल मिश्र के सामने डॉक्टर ने हरमोनियम बजाई तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई।

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, वाराणसीFri, 12 Sep 2025 12:32 PM
share Share
Follow Us on
दवा से बढ़कर राग: बीमार पंडित छन्नू लाल मिश्र के सामने डॉक्टर ने बजाई हरमोनियम, चेहरे पर लौटाई मुस्कान

यूपी के मिर्जापुर में पंडित छन्नू लाल मिश्र के आवास पर गुरुवार को जो दृश्य दिखा उसने साबित कर दिया कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि मन के संबल और संगीत से भी होता है। डॉ. संजीव सिंह इलाज करने पहुंचे थे, मगर कुछ ही देर में वहां सेवा और सुरों का अनोखा संगम देखने को मिला। पंडित छन्नू लाल मिश्र की तबियत खराब है। मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉ. संजीव सिंह मेडिकल टीम के साथ उनके घर इलाज के लिए गए थे।

मेडिकल टीम जब उनके घर पहुंची तो माहौल गंभीर था। डॉक्टरों की टीम कभी नाड़ी चेक कर रही थी तो कोई बीपी। इलाज के बाद जब डॉ. संजीव ने छन्नू लाल मिश्र को अपना परिचय दिए तो वो नहीं पहचान पाए। इसके बाद डॉक्टर संजीव सिंह ने वाद्ययंत्र उठाया और स्वर छेड़ दिए। कमरे का सन्नाटा टूटा और भजन की लय गूंजी।

ये भी पढ़ें:योगी के मंत्री ने रोका था राहुल गांधी का काफिला, बेटा हाथ मिलाते नजर आया

“सीता राम सीता राम सीता राम कहिये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे... स्वर की यह धारा सुनते ही पंडित छन्नू लाल मिश्र मुस्कुरा उठे। उनका चेहरा खिल गया और आवाज़ मिलाकर गाने लगे। कमरे में मौजूद शिष्य भावुक हो गए। उस पल लगा जैसे बीमारी, थकान और उम्र सब पीछे छूट गए हों। स्वर सम्राट के चेहरे की चमक बता रही थी कि संगीत ही सबसे बड़ी दवा है।

हमार चेहरा याद आइल की ना?

भजन समाप्त होने के बाद डॉक्टर संजीव ने मुस्कुराकर पंडित से कहा हमार चेहरा याद आइल की ना? हमको पहचाने आप? बीएचयू का प्रोफेसर आपके घर पर आया था एक बार, मैं वही हूं। छोटी गैबी में आपके आवास पर बैठकी हुई थी दो घंटे। यही भजन मैं आपको सुनाया था। याद आइल की नहीं? पंडित छन्नू लाल ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा— हां…फिर अचानक ठहाका गूंजा और पूरा कमरा उस हंसी से भर गया। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को बता गया कि असली इलाज दवा से नहीं, बल्कि अपनापन और संगीत से होता है।

Varanasi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |