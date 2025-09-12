दवा से बढ़कर राग: बीमार पंडित छन्नू लाल मिश्र के सामने डॉक्टर ने बजाई हरमोनियम, चेहरे पर लौटाई मुस्कान

पंडित छन्नू लाल मिश्र के आवास पर गुरुवार को जो दृश्य दिखा उसने साबित कर दिया कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि मन के संबल और संगीत से भी होता है। बीमार पंडित छन्नू लाल मिश्र के सामने डॉक्टर ने हरमोनियम बजाई तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई।

यूपी के मिर्जापुर में पंडित छन्नू लाल मिश्र के आवास पर गुरुवार को जो दृश्य दिखा उसने साबित कर दिया कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि मन के संबल और संगीत से भी होता है। डॉ. संजीव सिंह इलाज करने पहुंचे थे, मगर कुछ ही देर में वहां सेवा और सुरों का अनोखा संगम देखने को मिला। पंडित छन्नू लाल मिश्र की तबियत खराब है। मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉ. संजीव सिंह मेडिकल टीम के साथ उनके घर इलाज के लिए गए थे।

मेडिकल टीम जब उनके घर पहुंची तो माहौल गंभीर था। डॉक्टरों की टीम कभी नाड़ी चेक कर रही थी तो कोई बीपी। इलाज के बाद जब डॉ. संजीव ने छन्नू लाल मिश्र को अपना परिचय दिए तो वो नहीं पहचान पाए। इसके बाद डॉक्टर संजीव सिंह ने वाद्ययंत्र उठाया और स्वर छेड़ दिए। कमरे का सन्नाटा टूटा और भजन की लय गूंजी।

“सीता राम सीता राम सीता राम कहिये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे... स्वर की यह धारा सुनते ही पंडित छन्नू लाल मिश्र मुस्कुरा उठे। उनका चेहरा खिल गया और आवाज़ मिलाकर गाने लगे। कमरे में मौजूद शिष्य भावुक हो गए। उस पल लगा जैसे बीमारी, थकान और उम्र सब पीछे छूट गए हों। स्वर सम्राट के चेहरे की चमक बता रही थी कि संगीत ही सबसे बड़ी दवा है।