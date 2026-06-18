शादी के दौरान हत्या से हड़कंप, दूल्हे के बड़े पिता के सीने में गोदा नुकीला हथियार
वाराणसी में शादी के दौरान विवाद के बीच दूल्हे के बड़े पिता की हत्या कर दी गई। घटना राजातालाब थाना क्षेत्र के मरूई गांव की है। हत्या बुधवार देर रात की गई। किसी नुकीले हथियार से सीने में गोदकर हत्या कर दी गई है।
यूपी के वाराणसी में शादी के दौरान हत्या से सनसनी फैल गई। शादी के दौरान विवाद इतना बढ़ गया की हाथापाई हो गई। इसी बीच किसी ने दूल्हे के बड़े पिता के सीने में नुकीला हथियार घोंप दिया। इससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ था। इसी विवाद में हत्या की गई है। घटना वाराणसी के जक्खिनी में राजातालाब थाना क्षेत्र के मरूई गांव की है। हत्या देर रात शादी के कार्यक्रम के दौरान हुई है। बताया जा रहा है कि हथियार घोंपे जाने के कुछ देर बाद इसकी जानकारी हुई।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार राजातालाब थाना के मरूई गांव में बुधवार देर रात शादी के दौरान दूल्हे के बड़े पिता की हत्या कर दी गई। आशंका है कि प्रेम प्रसंग के विवाद में हत्या हुई है। पुलिस केस दर्ज कर छानबीन में जुटी है। मिर्जापुर जिले के बगहा गांव की रेखा और मरूई के हिमांशु के बीच प्रेम संबंध है। लड़की के माता पिता नहीं हैं। शादी के लिए लड़की खुद ही लड़के के घर आ गई थी। शादी का पूरा इंतजाम लड़के पक्ष से किया गया था। देर रात हल्दी की रस्म चल रही थी। डीजे पर तेज आवाज में गाना भी चल रहा था। इस दौरान लड़की पक्ष के आठ से 10 लोग वहां पहुंच गए। सभी ने इस शादी का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
हंगामे के दौरान दोनों पक्ष के लोग भिड़ गए। लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष की ओर से कार्यक्रम में घुसे लोगों को दौड़ा दिया। वहां से जब सभी लौटकर आए तो देखा कि हिमांशु के बड़े पिता 52 वर्षीय बहादुर राम की मौत हो चुकी थी। देखने पर पता चला की नुकीले हथियार से सीने में गोदकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद आनन-फानन में 112 नंबर पर पुलिस को सूचित किया गया।
मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रभारी जक्खिनी चौकी इंचार्ज राम विलास यादव पहुंचे। थोड़ी देर में राजातालाब थाना प्रभारी निरीक्षक दयाराम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। मृतक बहादुर के तीन लड़की एवं एक लड़का है। वो अपने भतीजे की शादी में शामिल हो रहे थे। वहीं, बताया जा रहा है कि शादी के लिए आई युवती मिर्जापुर जिले के बगहा गांव की रहने वाली है। ऐसे में लड़की पक्ष के लोगों की तलाश के लिए पुलिस दबिश के लिए टीमें लगाएगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें