नाबालिग लड़की को एक लाख में बेचकर करवाई शादी, अपहरण कर तीन दिन तक बंधक बनाए रखा
वाराणसी से एक नाबालिग लड़की को पहले किडनैप किया गया। फिर उसे बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद लड़की को एक लाख में बेचा और बुलंदशहर के एक युवक से जबरन शादी करवा दी गई। इसमें लड़की के रिश्तेदार शामिल रहे।
यूपी के वाराणसी में चौबेपुर की किशोरी को बहकाकर अपहरण किया और फिर बंधक बनाकर रखा। इसके बाद बुलंदशहर के युवक से शादी के लिए एक लाख रुपये मैं बेच दिया गया। प्रकरण में चौबेपुर पुलिस ने पड़ोस के गांव के युवक्र, युवक के चाचा-चाची, मथुरा निवासी युवक और उसके मामा को गिरफ्तार किया। किशोरी को मुक्त कराकर काउंसिलिंग की गई। देर रात चिरईगांव चौकी प्रभारी महेश मिश्रा को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया।
डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एडीसीपी लिपि नगायच, एसीपी सारनाथ विनय द्विवेदी ने शनिवार को पुलिस लाइन में घटना की जानकारी दी। बताया कि आरोपियों में चौबेपुर के लखरांव कमौली निवासी राहुल भारद्वाज, उसके चाचा गोपालपुर कमौली निवासी शिवधनी, चाची मैना देवी, बुलंदशहर के धराऊ और मथुरा के बदनपुर खंड मरकटी निवासी नेम सिंह हैं। राहुल ने ही लड़के के मामा नेम सिंह से संपर्क किया था। नेम ने शादी कराने के लिए लड़की उपलब्ध कराने पर एक लाख देने की बात कही थी।
थाने की सुस्ती, तीन जुलाई को खुद पीड़िता ने फोन किया
किशोरी के परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से थोड़ी बीमार है। मां का निधन हो चुका है। छह जून की सुबह लोग जगे तो लापता थी। ढूंढ़ने पर भी नहीं मिली। चाचा ने चौबेपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। बावजूद पुलिस सुस्त रही। 22 जून को पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र दिया। फिर भी पुलिस किशोरी को नहीं ढूंढ़ सकी। तीन जुलाई को किशोरी ने चचेरे भाई को फोन कर बताया कि उसे कानपुर में एक लाख में बेच दिया गया है। आरोपी राहुल पहले से ही ऐसे काम में संलिप्त रहा है।
तीन दिन तक बंधक बनाए रखा, फिर बेचा
किशोरी ने परिजनों को बताया कि पांच जून को राहुल और साहिल नामक दो युवकों ने उसे जबरदस्ती उठा लिया और अपनी चाची के घर में बंधक बनाए रखा। जिस युवक से विवाह कराया गया, उसकी उम्र 20 साल है। वह मजदूरी करता है। उसके मामा नेम सिंह ने सौदा तय किया था। अपहरण, पॉक्सो ऐक्ट, मानव तस्करी की धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में महेश मिश्रा, अपराजित सिंह चौहान, रमाकांत यादव, अभिषेक सिंह, सिंधु, अनिता थीं।
पीड़िता की सूचना के तीसरे दिन केस
पीड़िता ने तीन जुलाई को जब फोन कर पूरी बात बताई, इसके बाद पुलिस ने पाच जुलाई को मुकदमा दर्ज किया। फिर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही किशोरी के लोकेशन पर पुलिस पहुंची।
शादी के लिए खरीद-फरोख्त अपराध
डीसीपी ने बताया कि शादी के लिए बालिग या नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त मानव तस्करी की श्रेणी में आएगी। हाल में चौबेपुर, सारनाथ, चोलापुर में तीन केस सामने आए। ऐसे काम पर कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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