पेड़ के नीचे सो रहे युवक की हथियार से गला रेतकर हत्या, 4 महीने पहले हुई थी शादी

यूपी में वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के सिंहवार गांव में गुरुवार की देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब गांव निवासी अनिल भारती (28 वर्ष) पुत्र छोटेलाल भारती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। अनिल रोज़ की तरह रात का भोजन करने के बाद घर से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे सोने गया था। रात करीब 11:30 बजे अज्ञात हमलावरों ने अचानक उस पर हमला कर गला काट दिया। चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़े लेकिन हमलावर फरार हो चुके थे। गंभीर हालत में परिजन लहूलुहान अनिल को दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की शादी महज चार महीने पहले ही सूरजा देवी से हुई थी। शादी के बाद से पत्नी मायके में रह रही थी। घटना से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया है। रोते हुए पत्नी ने कहा मेरी शादी को अभी चार महीने ही हुए हैं, कल रात मेरे पति की हत्या कर दी गई। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस समय से कार्रवाई नहीं कर रही है,रात 11:30 बजे हत्या हुई, पुलिस आई लेकिन जांच नहीं की। सुबह कुत्ता भी लाए, पर कुछ नहीं किया गया। हमें न्याय चाहिए।

सूचना पर डीसीपी प्रमोद कुमार, एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह व थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शिवपुर भेजा गया। थाना प्रभारी ने कहा कि हत्या के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश कुमार सिंह ने भी गांव पहुंचकर हत्या स्थल का निरीक्षण किया और शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन दिया। चौबेपुर क्षेत्र में दो दिन के भीतर यह दूसरी बड़ी वारदात है।