UP Varanasi Man Killed With Sharp Object Throat Slit while Sleeping was married 4 months Back पेड़ के नीचे सो रहे युवक की हथियार से गला रेतकर हत्या, 4 महीने पहले हुई थी शादी
पेड़ के नीचे सो रहे युवक की हथियार से गला रेतकर हत्या, 4 महीने पहले हुई थी शादी

पेड़ के नीचे सो रहे युवक की हथियार से गला रेतकर हत्या, 4 महीने पहले हुई थी शादी

यूपी में वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के सिंहवार गांव में गुरुवार की देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब गांव निवासी अनिल भारती (28 वर्ष) पुत्र छोटेलाल भारती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। अनिल रोज़ की तरह रात का भोजन करने के बाद घर से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे सोने गया था।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, वाराणसीFri, 29 Aug 2025 04:33 PM
पेड़ के नीचे सो रहे युवक की हथियार से गला रेतकर हत्या, 4 महीने पहले हुई थी शादी

यूपी में वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के सिंहवार गांव में गुरुवार की देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब गांव निवासी अनिल भारती (28 वर्ष) पुत्र छोटेलाल भारती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। अनिल रोज़ की तरह रात का भोजन करने के बाद घर से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे सोने गया था। रात करीब 11:30 बजे अज्ञात हमलावरों ने अचानक उस पर हमला कर गला काट दिया। चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़े लेकिन हमलावर फरार हो चुके थे। गंभीर हालत में परिजन लहूलुहान अनिल को दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की शादी महज चार महीने पहले ही सूरजा देवी से हुई थी। शादी के बाद से पत्नी मायके में रह रही थी। घटना से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया है। रोते हुए पत्नी ने कहा मेरी शादी को अभी चार महीने ही हुए हैं, कल रात मेरे पति की हत्या कर दी गई। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस समय से कार्रवाई नहीं कर रही है,रात 11:30 बजे हत्या हुई, पुलिस आई लेकिन जांच नहीं की। सुबह कुत्ता भी लाए, पर कुछ नहीं किया गया। हमें न्याय चाहिए।

सूचना पर डीसीपी प्रमोद कुमार, एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह व थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शिवपुर भेजा गया। थाना प्रभारी ने कहा कि हत्या के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश कुमार सिंह ने भी गांव पहुंचकर हत्या स्थल का निरीक्षण किया और शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन दिया। चौबेपुर क्षेत्र में दो दिन के भीतर यह दूसरी बड़ी वारदात है।

28 अगस्त को 35 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत के पास बरामद हुआ था। वहीं कुछ दिन पहले रजवाड़ी हवाई पट्टी के पास एक युवती का शव मिलने से भी सनसनी फैल चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गश्त और सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है। अभी गांव में पुलिस बल तैनात, परिजन हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

