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बारात में भड़का पुरानी रंजिश का विवाद, बुजुर्ग की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या

Srishti Kunj संवाददाता, वाराणसी
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पुराने मामले में बात करने भोथू यादव को लेकर गांव के बाहर पाही पर गया था। आरोपियों ने लाठी-डंडा और बांस आदि से हमला कर दिया। घायल भोथू को अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। उनकी रास्ते में ही मौत हो गई।

बारात में भड़का पुरानी रंजिश का विवाद, बुजुर्ग की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या

यूपी के वाराणसी में बरजी (फूलपुर) गांव में शनिवार को मनबढ़ों ने भोथू यादव (60) की लाठी-डंडा और बांस से पीटकर हत्या कर दी। इस प्रकरण में गांव के ही युवक अनीश यादव समेत तीन के खिलाफ नामजद तथा अन्य अज्ञात के खिलाफ फूलपुर थाने में केस दर्ज हुआ है। गांव में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। परिजनों का आरोप है कि भोथू को गोली मारी गई, हालांकि पुलिस इनकार कर रही है।

एडीसीपी गोमती जोन नृपेंद्र ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मौत का असल कारण स्पष्ट होगा। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में एक को हिरासत में लिया गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार भोथू यादव और नन्हेंलाल यादव के परिवारों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। बीते 14 मई को गांव में आई एक बरात में भोथू यादव के बेटे ललित मोहन और नन्हेंलाल के बेटे अनिश यादव के बीच कहासुनी हो गई थी।

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आरोप है कि उसमें अनिश ने ललित मोहन को मारपीट कर जख्मी कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों पक्ष में तनाव बढ़ गया था। विवाद सुलझाने के लिए 30 मई को गांव में पंचायत बैठी। काफी देर तक चली पंचायत में कोई हल नहीं निकला। उस दिन माहौल और तनावपूर्ण हो गया, जब अनिश यह कहते हुए पंचायत से निकल गया कि जिसे जो मिलेगा, उसे पकड़कर मारेगा।

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पाही पर वारदात

ललित मोहन ने तहरीर में बताया है कि शनिवार को अनिश यादव पुराने मामले में बात करने पिता भोथू यादव को लेकर गांव के बाहर उनकी पाही पर गया था। वहीं उसने अपने दो भाइयों-धर्मराज यादव, सत्यनारायण और पिता नन्हेंलाल यादव एवं साथियों के साथ लाठी-डंडा और बांस आदि से हमला कर दिया। आरोप है कि अनिश ने गोली चलाई जो पिता के पैर में लगी थी। शोर सुनकर भोथू का भतीजा चिंटू वहां पहुंचा। तब तक आरोपी भाग निकले। फूलपुर पुलिस ने घायल भोथू को अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

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अनिश पर पहले से दर्ज हैं तीन मुकदमे

थाना प्रभारी ने बताया कि अनिश यादव पर पहले से तीन मुकदमे दर्ज हैं। ग्रामीणों से बातचीत में पता चला है कि वह काफी मनबढ़ है। उधर गांव में तनाव को देखत हुए पुलिस एवं पीएसी तैनात की गई है। मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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