दूल्हा स्वरूप में दर्शन देंगे बाबा काशी विश्वनाथ, असम का चेलेंग-गसोमा करेंगे धारण

संक्षेप:

महाशिवरात्रि पर्व पर इस वर्ष बाबा विश्वनाथ असम का पारंपरिक परिधान धारण कर दूल्हा स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। यह विशेष परिधान असम के ऐतिहासिक नगर शिवसागर से मंगाया गया है। 

Feb 08, 2026 09:30 am IST
महाशिवरात्रि पर्व पर इस वर्ष बाबा विश्वनाथ असम का पारंपरिक परिधान धारण कर दूल्हा स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। यह विशेष परिधान असम के ऐतिहासिक नगर शिवसागर से मंगाया गया है। टेढ़ीनीम स्थित पूर्व महंत आवास पर होने वाले अनुष्ठानों के दौरान बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा को असमिया पुरुष परिधान ‘चेलेंग’ और ‘गसोमा’ धारण कराया जाएगा। यह परिधान असम की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बाबा का स्वरूप अत्यंत राजसी और दिव्य दिखाई देगा।

पूर्व महंत परिवार के प्रतिनिधि पं. वाचस्पति तिवारी ने बताया कि चेलेंग-गसोमा न केवल परिधान के रूप में, बल्कि सांस्कृतिक संदेश के लिहाज से भी विशेष महत्व रखता है। इसके माध्यम से काशी और असम की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि से पूर्व 13 फरवरी को बाबा की हल्दी की रस्म होगी, जबकि महाशिवरात्रि के दिन शिव-विवाह का आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के पश्चात टेढ़ीनीम स्थित महंत आवास को गौरा-सदनिका में परिवर्तित किया जाएगा। यहीं से अमलका (रंगभरी) एकादशी के दिन माता गौरा की गौना पालकी यात्रा निकाली जाएगी। परंपरा के अनुसार, काशीवासी रजत पालकी में बाबा विश्वनाथ और माता गौरा को विराजमान कर विश्वनाथ मंदिर तक ले जाएंगे, जहां बाबा से होली खेलने की अनुमति मांगी जाएगी। इसी के साथ काशी में फागोत्सव का शुभारंभ होगा।

महंत आवास आयोजन समिति के संयोजक संजीव रत्न मिश्र ने बताया कि महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात में भी इस वर्ष एक नया आकर्षण जोड़ा गया है। काशीवासियों की ओर से निकाली जाने वाली शिव बारात में बाबा विश्वनाथ की प्रतीकात्मक प्रतिमा को काशी में निर्मित मलमल और जरी से तैयार राजसी परिधान धारण कराए जाएंगे।

विशेष या स्पर्श दर्शन का अनुरोध न करें

मंदिर प्रशासन ने समस्त दर्शनार्थियों से अपील की है कि वे खाली पेट दर्शन के लिए न आएं। वह अपने साथ कोई प्रतिबंधित वस्तु न रखें। विशेष दर्शन अथवा स्पर्श दर्शन के लिए अनुरोध न करें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर यह नहीं हो सकता।

ड्रोन से होगी निगरानी

महाशिवरात्रि पर विश्वनाथ धाम में भीड़ प्रबंधन महाकुंभ-2025 के पलट प्रवाह मॉडल के आधार पर किया जाएगा। यह निर्णय शनिवार को धाम में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार, धाम के सीईओ विश्वभूषण और अन्य अधिकारियों की बैठक में लिया गया। तय किया गया कि संवेदनशील स्थलों पर छतों, सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। मैदागिन से गोदौलिया और गोदौलिया से मैदागिन मार्ग पर वन-वे और नो-वेहिकल जोन लागू होंगे। वाहन निर्धारित स्थलों पर ही पार्किंग के लिए अनुमति पाएंगे।

मंडलायुक्त ने धाम और आसपास के सभी बिजली खंभों की टेपिंग कराने और धाम परिसर में विद्युत सुरक्षा संबंधी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धाम के भीतर दर्शन व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रमुख स्थानों पर खोया-पाया केंद्र, शुद्ध पेयजल और पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित किया जाएगा। बैठक के बाद सभी अधिकारियों ने धाम का निरीक्षण किया और मंदिर प्रशासन को विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम, विद्युत विभाग, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी थे।

लगातार 45 घंटे तक होंगे बाबा के दर्शन

महाशिवरात्रि पर मंगला आरती सुबह 02:15 बजे से 03:15 बजे तक होगी। इसके उपरांत गर्भगृह की सफाई के बाद सामान्य दर्शन प्रारंभ होंगे, जो लगातार 45 घंटे तक चलेंगे। 16 फरवरी 2026 को रात्रि 11:00 बजे मंदिर बंद किया जाएगा।

वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भेजा बाबा के लिए उपहार

महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सनातन परंपरा को समृद्ध करने वाला एक और नवाचार इस वर्ष से आरंभ हुआ है। महाशिवरात्रि उत्सव के दृष्टिगत शनिवार को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से बाबा के लिए उपहार एवं प्रसाद श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को प्राप्त हुआ। विश्वनाथ मंदिर न्यास के सीईओ विश्वभूषण ने बताया कि माता वैष्णो देवी की ओर से भगवान विश्वनाथ को अर्पित यह पावन उपहार शाश्वत शक्ति-शिव संबंध का प्रतीक है। यह नवाचार महाशिवरात्रि पर्व के महोत्सव को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करने वाला है।

ये निर्णय भी हुए

- बड़े बैग, मोबाइल फोन, स्मार्ट, डिजिटल घड़ी, पेन, तंबाकू, पॉलीथीन बैग, सहित प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे।

- काशीवासियों के लिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच दर्शन नियम के संबंध में संबंधित पक्षों से बैठक कर व्यवस्था निर्धारित होगी।

- परिसर में शुद्ध पेयजल, ग्लूकोज, ओआरएस, गुड़, तथा मेडिकल हेल्पडेस्क लगाया जाए।

- बंदरों और आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए नगर निगम आवश्यक कार्रवाई करेगा।

- 13 को पूर्व महंत आवास पर होगी हल्दी की रस्म

- रंगभरी एकादशी को निकाली जाएगी गौना पालकी यात्रा

- दो आध्यात्मिक परंपराओं का अद्भुत संगम दिखाई देगा

