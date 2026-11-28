काशी तमिल संगमम्-5.0 आज से शुरू हो रहा है। उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम योगी आदित्यनाथ नमो घाट पर इसका शुभारंभ करेंगे। कन्याकुमारी से आई पहली स्पेशल ट्रेन से मेहमानों का एक दल बनारस पहुंच गया है।

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9.30 बजे ही राजकीय हेलीकाप्टर से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उप राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों लोग सड़क मार्ग से कालभैरव और विश्वनाथ मंदिर आएंगे। यहां दर्शन-पूजन के बाद नमो घाट पर संगमम् के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम बीएचयू के भारत कला भवन में सीआईआई बनारस बिनाले-2026 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

बीएचयू के राधाकृष्णन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को नमो घाट पर तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं, कन्याकुमारी से आई पहली स्पेशल ट्रेन से मेहमानों का एक दल बनारस स्टेशन पहुंचा। इसमें 200 विद्यार्थी, द्विभाषी गाइड और सहायक शामिल हैं।

अगवानी मन भायी, ‘तमिल’ छटा काशी में छायी बनारस स्टेशन पर शुक्रवार रात 8 बजे आई स्पेशल ट्रेन से पहुंचे मेहमान अपनी भव्य अगवानी से अभिभूत रहे। ट्रेन से उतरने के बाद उनका माल्यार्पण और तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। ढोल-नगाड़े पर विद्याथियों ने नृत्य किया। हर-हर महादेव का घोष भी हुआ। मेहमान यात्री हाल में डमरू वादन के बीच रेड कारपेट से गुजरे।

ई-बसों से उन्हें होटलों में ले जाया गया। स्वागत करने वालों में बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डीआरएम (एनईआर) आशीष जैन, आईआरसीटीसी के सीआरएम अजीत कुमार सिन्हा, सीनियर डीसीएम प्रशस्ति श्रीवास्तव, डीसीएम आलोक श्रीवास्तव, भाजपा के क्षेत्र उपाध्यक्ष नवरतन राठी, एसीएम वीएन यादव, एएम कोचिंग ओमप्रकाश सिंह, स्टेशन अधीक्षक विवेक सिंह, अमित राय, जगदीश त्रिपाठी, सतीशचंद्र पांडेय, संतोष सोलापुरकर, शैलेन्द्र मिश्रा, आशुतोष पॉल आदि प्रमुख रहे।

सात समूहों के लिए विशेष शैक्षणिक सत्र बीएचयू और आईआईटी (बीएचयू) इस आयोजन के प्रमुख शैक्षणिक साझेदार हैं। दोनों संस्थान संगमम् के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा उनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान तमिलनाडु से आए सात विविध समूह बीएचयू परिसर में विशेष शैक्षणिक सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान काशी और तमिलनाडु के विद्वान युवाओं का विभिन्न मुद्दों पर युवओं का मार्गदर्शन करेंगे।

तीन नगरियों में 50 शिक्षक देंगे ज्ञान काशी-तमिल संगमम् की थीम को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए तमिलनाडु से हिंदी के 50 जानकार शिक्षक उत्तर प्रदेश आएंगे। वे काशी, प्रयागराज और अयोध्या में विद्यार्थियों को तिरुक्कुरल की शिक्षाओं से परिचित कराएंगे। काशी में 20, प्रयागराज में 15 और अयोध्या में 15 शिक्षक तैनात होंगे। बीएचयू के भारतीय भाषा विभाग के डॉ. जगदीशन सहयोग करेंगे। संगमम् के तहत देशभर के 1,000 शैक्षणिक संस्थानों के एक-एक विद्यार्थी अपनी भाषा में तिरुक्कुरल का अध्ययन करेंगे। नोडल अधिकारी प्रो. अंचल श्रीवास्तव और समन्वयक डॉ. उमेश सिंह के अनुसार, आयोजन की गतिविधियां युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका देंगी।