काशी तमिल संगमम्-5.0 आज से शुरू, उप राष्ट्रपति और सीएम योगी नमो घाट पर करेंगे शुभारंभ
काशी तमिल संगमम्-5.0 आज से शुरू हो रहा है। उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम योगी आदित्यनाथ नमो घाट पर इसका शुभारंभ करेंगे। कन्याकुमारी से आई पहली स्पेशल ट्रेन से मेहमानों का एक दल बनारस पहुंच गया है।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। काशी तमिल संगमम् के पांचवें संस्करण का शनिवार को आगाज होगा। उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमो घाट पर सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन सत्र में शामिल होंगे। प्राथमिक सूचना के अनुसार उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वायुसेना के विशेष विमान से शनिवार सुबह 9.50 बजे बाबतपुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे।
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9.30 बजे ही राजकीय हेलीकाप्टर से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उप राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों लोग सड़क मार्ग से कालभैरव और विश्वनाथ मंदिर आएंगे। यहां दर्शन-पूजन के बाद नमो घाट पर संगमम् के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम बीएचयू के भारत कला भवन में सीआईआई बनारस बिनाले-2026 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
बीएचयू के राधाकृष्णन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को नमो घाट पर तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं, कन्याकुमारी से आई पहली स्पेशल ट्रेन से मेहमानों का एक दल बनारस स्टेशन पहुंचा। इसमें 200 विद्यार्थी, द्विभाषी गाइड और सहायक शामिल हैं।
अगवानी मन भायी, ‘तमिल’ छटा काशी में छायी
बनारस स्टेशन पर शुक्रवार रात 8 बजे आई स्पेशल ट्रेन से पहुंचे मेहमान अपनी भव्य अगवानी से अभिभूत रहे। ट्रेन से उतरने के बाद उनका माल्यार्पण और तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। ढोल-नगाड़े पर विद्याथियों ने नृत्य किया। हर-हर महादेव का घोष भी हुआ। मेहमान यात्री हाल में डमरू वादन के बीच रेड कारपेट से गुजरे।
ई-बसों से उन्हें होटलों में ले जाया गया। स्वागत करने वालों में बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डीआरएम (एनईआर) आशीष जैन, आईआरसीटीसी के सीआरएम अजीत कुमार सिन्हा, सीनियर डीसीएम प्रशस्ति श्रीवास्तव, डीसीएम आलोक श्रीवास्तव, भाजपा के क्षेत्र उपाध्यक्ष नवरतन राठी, एसीएम वीएन यादव, एएम कोचिंग ओमप्रकाश सिंह, स्टेशन अधीक्षक विवेक सिंह, अमित राय, जगदीश त्रिपाठी, सतीशचंद्र पांडेय, संतोष सोलापुरकर, शैलेन्द्र मिश्रा, आशुतोष पॉल आदि प्रमुख रहे।
सात समूहों के लिए विशेष शैक्षणिक सत्र
बीएचयू और आईआईटी (बीएचयू) इस आयोजन के प्रमुख शैक्षणिक साझेदार हैं। दोनों संस्थान संगमम् के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा उनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान तमिलनाडु से आए सात विविध समूह बीएचयू परिसर में विशेष शैक्षणिक सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान काशी और तमिलनाडु के विद्वान युवाओं का विभिन्न मुद्दों पर युवओं का मार्गदर्शन करेंगे।
तीन नगरियों में 50 शिक्षक देंगे ज्ञान
काशी-तमिल संगमम् की थीम को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए तमिलनाडु से हिंदी के 50 जानकार शिक्षक उत्तर प्रदेश आएंगे। वे काशी, प्रयागराज और अयोध्या में विद्यार्थियों को तिरुक्कुरल की शिक्षाओं से परिचित कराएंगे। काशी में 20, प्रयागराज में 15 और अयोध्या में 15 शिक्षक तैनात होंगे। बीएचयू के भारतीय भाषा विभाग के डॉ. जगदीशन सहयोग करेंगे। संगमम् के तहत देशभर के 1,000 शैक्षणिक संस्थानों के एक-एक विद्यार्थी अपनी भाषा में तिरुक्कुरल का अध्ययन करेंगे। नोडल अधिकारी प्रो. अंचल श्रीवास्तव और समन्वयक डॉ. उमेश सिंह के अनुसार, आयोजन की गतिविधियां युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका देंगी।
1750 प्रतिनिधि साझा करेंगे ज्ञान
तमिलनाडु से सात विशेष गाड़ियों से 1750 प्रतिनिधियों का आगमन होना है। हर समूह में 250 सदस्य होंगे। 29 नवंबर से 11 दिसंबर तक बीएचयू में आयोजित शैक्षणिक सत्रों में समूहों की विशेषज्ञता और रुचि के अनुसार संवाद, चर्चा और ज्ञान साझा करने की गतिविधियां होंगी। संगमम् को आमजन और युवाओं तक पहुंचाने के लिए बीएचयू में कई जनसंपर्क और सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। संध्या भजन, नुक्कड़ नाटक, लोक एवं शास्त्रीय संगीत, रंगोली, पोस्टर डिजाइन, कला इंस्टॉलेशन, मेहंदी, जैसी गतिविधियां आयोजन को उत्सवी बनाएंगी। कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए 1,500 से अधिक छात्र स्वयंसेवकों का चयन हुआ है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें