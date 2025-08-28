झटपट पोर्टल पर आवेदन वालों को कागजों में मिला बिजली कनेक्शन, मीटर के इंतजार में 31012 एप्लीकेशन

यूपी के वाराणसी में पावर कारपोरेशन के झटपट पोर्टल पर आवेदन करने वालों को कागज में कनेक्शन मिल गया है, लेकिन मीटर नहीं लगा है। इसमें विभागीय अधिकारियों के साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी जीएमआर और जीनस की लापरवाही सामने आई है।

यूपी के वाराणसी में पावर कारपोरेशन के झटपट पोर्टल पर आवेदन करने वालों को कागज में कनेक्शन मिल गया है, लेकिन मीटर नहीं लगा है। इसमें विभागीय अधिकारियों के साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी जीएमआर और जीनस की लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण इलाकों में विभाग को नए कनेक्शन पर मीटर लगाने हैं। जबकि, शहरी इलाकों में जीएमआर और जीनस कंपनी को नए कनेक्शन पर मीटर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में जीएमआर और जीनस कंपनी वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के शहरी इलाकों में लगा रहे हैं। पोर्टल पर 27 अगस्त तक कुल 31012 कनेक्शन के आवदेन अटके हैं।

इन्हें समय पर कनेक्शन नहीं दिया गया। उपभोक्ताओं ने राजस्व जमा कर दिया है। इसके बावजूद स्मार्ट प्रीपेट मीटर लगाने वाली कंपनी जीएमआर और जीनस मीटर नहीं लगा रही है। कनेक्शन नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं ने विद्युत निगम के पोर्टल और हेल्प लाइन नंबर-1912 पर कई बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई हल नहीं निकला। वहीं, पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी शंभु कुमार लगातार पेंडेसी को लेकर मीटर लगाने वाली कंपनी के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तेजी नहीं दिख रही है।