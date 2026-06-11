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इंस्टाग्राम फिल्टर लगाकर बात करती थी दोस्त, सामने मिलकर लड़के ने किया रिजेक्ट तो लड़की ने किया ये काम

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में एक लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम फिल्टर लगाकर लड़की एक लड़के से बात करती थी। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने पहुंची तो सामने मिलकर लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया। आहत लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की।

इंस्टाग्राम फिल्टर लगाकर बात करती थी दोस्त, सामने मिलकर लड़के ने किया रिजेक्ट तो लड़की ने किया ये काम

यूपी के वाराणसी में लड़के ने शादी से मना किया तो लड़की ने जहर खा लिया। मामला सारनाथ का है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर खूबसूरत दिखने वाली युवती से प्रेमी ने सामने मिलने के बाद शादी से इनकार किया तो लड़की ने जहर खा लिया। मंगलवार रात घटना के बाद उसे पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुराना पुल इलाके के युवक को हिरासत में ले लिया गया। सारनाथ पुलिस के मुताबिक पालघर (महाराष्ट्र) की चांदनी और पुराना पुल के निहाल राजभर की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई। दोनों में प्रेम हो गया। प्रेमिका ने शादी का प्रस्ताव रखा। नौ जून को वह प्रेमी के घर पहुंची। उसे देख वह भौंचक रह गया। उसने शादी से इनकार कर दिया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के सारनाथ के एक लड़के की महाराष्ट्र के पालघर निवासी एक लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई। दोनों के बीच ऑनलाइन चैटिंग होने लगी। इसके बाद धीरे–धीरे दोनों में मुहब्बत हो गई। बात शादी करने तक पहुंच गई। शादी के लिए तैयार लड़की रिश्ता लेकर वाराणसी में युवक के घर आ गई। लड़की का असर चेहरा देखकर लड़के ने शादी मना कर दिया। लड़के के आरोप हैं कि लड़की ऑनलाइन फिल्टर लगाकर बात करती थी। इंस्टाग्राम पर दिखने वाले लड़की के चेहरे और असल चेहरे में अंतर है। लड़के के मना करने पर लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया।

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मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब लड़की की हालत में सुधार है। साथ ही पुलिस ने लड़को को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। लड़के का कहना है कि उसकी लड़की से ऑनलाइन बाते हो रही थीं। लड़की ने इंस्टाग्राम फिल्टर का इस्तेमाल करके अपना असल चेहरा छिपा रखा था।

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बातों-बातों में शादी का मामला उठा तो लड़की उसके घर आ गई। उसने सामने से लड़की का चेहरा देखा तो उसे अंतर दिखा जिसके चलते उसने शादी के लिए मना कर दिया। हालांकि, ऐसे ठुकराए जाना लड़की को पसंद नहीं आया और आत्महत्या की कोशिश की। वहीं, पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि लड़की को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था और अब वह स्वस्थ है। लड़की का बयान दर्ज किया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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