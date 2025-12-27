Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Varanasi Ghazipur murder in Alcohol influence one shot dead other stabbed with knife
शराब के नशे में मर्डर, वाराणसी में चाकू माकर हत्या और गाजीपुर में दुकानदार को मारी गोली

शराब के नशे में मर्डर, वाराणसी में चाकू माकर हत्या और गाजीपुर में दुकानदार को मारी गोली

संक्षेप:

यूपी में वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के प्रतापपट्टी गांव के पास शुक्रवार रात शराब के नशे में धुत युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। चाकूबाजी में भेलखा निवासी 28 वर्षीय अश्विनी कुमार सिंह उर्फ मोनल की मौत हो गई।

Dec 27, 2025 09:09 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, वाराणसी/गाजीपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के प्रतापपट्टी गांव के पास शुक्रवार रात शराब के नशे में धुत युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। चाकूबाजी में भेलखा निवासी 28 वर्षीय अश्विनी कुमार सिंह उर्फ मोनल की मौत हो गई। भेलखा गांव से सटा इदिलपुर और प्रताप पट्टी गांव है। प्रताप पट्टी गांव के पास अक्सर शराबी युवक जुटते हैं और देर रात तक हंगामा करते हैं। शुक्रवार रात भी अश्विनी समेत इदिलपुर गांव के तीन से चार युवक जुटे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार, आरंभिक छानबीन में नशे में अश्विनी का अन्य से विवाद हो गया। इस दौरान एक ने चाकू से अश्विनी पर हमला कर दिया। स्थानीय लोग शोर सुनकर पहुंचे और उसे लेकर निजी अस्पताल ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। थाने की दो टीमें धर-पकड़ लिए लगाई गई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है।

ये भी पढ़ें:बहराइच और बलरामपुर में तेंदुए का आंतक, ड्रोन और ट्रैप कैमरे से पकड़ने की तैयारी

गाजीपुर के दुकानदार को बलिया में गोली मारी, मौत

गाजीपुर में रसड़ा-नगरा मार्ग पर कोतवाली क्षेत्र के राघोपुर में शराब की दुकान के पास चखना की दुकान लगाने वाले गाजीपुर के युवक की गुरुवार रात करीब दस बजे बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आठ घंटे के अंदर ही मुठभेड़ में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है।

गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव निवासी 48 वर्षीय संतोष सिंह उर्फ बागी की रसड़ा-नगरा मार्ग पर राघोपुर चट्टी से करीब छह सौ मीटर दूर स्थित शराब की दुकान के पास चखना की दुकान थी। गुरुवार देर शाम को दुकान पर काम करने वाले एक लड़के से कुछ लोगों का किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हो गई। इसके बाद सभी वहां से चले गए। रात में करीब दस बजे संतोष दुकान बंद कर रहे थे, तभी वे लोग दोबारा आए और उन्हें सिर और पेट में गोली मार दी। एएसपी दिनेश शुक्ल ने बताया कि शुक्रवार भोर में करीब पांच बजे कटहुरा मोड़ के पास मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Varanasi News Ghazipur News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |