शराब के नशे में मर्डर, वाराणसी में चाकू माकर हत्या और गाजीपुर में दुकानदार को मारी गोली
यूपी में वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के प्रतापपट्टी गांव के पास शुक्रवार रात शराब के नशे में धुत युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। चाकूबाजी में भेलखा निवासी 28 वर्षीय अश्विनी कुमार सिंह उर्फ मोनल की मौत हो गई। भेलखा गांव से सटा इदिलपुर और प्रताप पट्टी गांव है। प्रताप पट्टी गांव के पास अक्सर शराबी युवक जुटते हैं और देर रात तक हंगामा करते हैं। शुक्रवार रात भी अश्विनी समेत इदिलपुर गांव के तीन से चार युवक जुटे थे।
पुलिस के अनुसार, आरंभिक छानबीन में नशे में अश्विनी का अन्य से विवाद हो गया। इस दौरान एक ने चाकू से अश्विनी पर हमला कर दिया। स्थानीय लोग शोर सुनकर पहुंचे और उसे लेकर निजी अस्पताल ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। थाने की दो टीमें धर-पकड़ लिए लगाई गई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है।
गाजीपुर के दुकानदार को बलिया में गोली मारी, मौत
गाजीपुर में रसड़ा-नगरा मार्ग पर कोतवाली क्षेत्र के राघोपुर में शराब की दुकान के पास चखना की दुकान लगाने वाले गाजीपुर के युवक की गुरुवार रात करीब दस बजे बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आठ घंटे के अंदर ही मुठभेड़ में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है।
गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव निवासी 48 वर्षीय संतोष सिंह उर्फ बागी की रसड़ा-नगरा मार्ग पर राघोपुर चट्टी से करीब छह सौ मीटर दूर स्थित शराब की दुकान के पास चखना की दुकान थी। गुरुवार देर शाम को दुकान पर काम करने वाले एक लड़के से कुछ लोगों का किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हो गई। इसके बाद सभी वहां से चले गए। रात में करीब दस बजे संतोष दुकान बंद कर रहे थे, तभी वे लोग दोबारा आए और उन्हें सिर और पेट में गोली मार दी। एएसपी दिनेश शुक्ल ने बताया कि शुक्रवार भोर में करीब पांच बजे कटहुरा मोड़ के पास मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।