शराब के नशे में मर्डर, वाराणसी में चाकू माकर हत्या और गाजीपुर में दुकानदार को मारी गोली

संक्षेप: यूपी में वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के प्रतापपट्टी गांव के पास शुक्रवार रात शराब के नशे में धुत युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। चाकूबाजी में भेलखा निवासी 28 वर्षीय अश्विनी कुमार सिंह उर्फ मोनल की मौत हो गई।

यूपी में वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के प्रतापपट्टी गांव के पास शुक्रवार रात शराब के नशे में धुत युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। चाकूबाजी में भेलखा निवासी 28 वर्षीय अश्विनी कुमार सिंह उर्फ मोनल की मौत हो गई। भेलखा गांव से सटा इदिलपुर और प्रताप पट्टी गांव है। प्रताप पट्टी गांव के पास अक्सर शराबी युवक जुटते हैं और देर रात तक हंगामा करते हैं। शुक्रवार रात भी अश्विनी समेत इदिलपुर गांव के तीन से चार युवक जुटे थे।

पुलिस के अनुसार, आरंभिक छानबीन में नशे में अश्विनी का अन्य से विवाद हो गया। इस दौरान एक ने चाकू से अश्विनी पर हमला कर दिया। स्थानीय लोग शोर सुनकर पहुंचे और उसे लेकर निजी अस्पताल ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। थाने की दो टीमें धर-पकड़ लिए लगाई गई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है।

