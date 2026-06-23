काशी की गंगा में नॉनवेज पार्टी मनाने वाले पांच युवक गिरफ्तार, बोले- सर्दी में बनाया था वीडियो
काशी की गंगा में नॉनवेज पार्टी करने वाले पांच युवक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार युवकों ने बोला कि वीडियो सर्दी में बनाया गया था और किसी ने वायरल कर दिया है। पुलिस ने मामले में नाव भी सीज कर ली है।
यूपी के वाराणसी में गंगा में चल रही नाव पर नॉनवेज बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर पांच को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में शराब छलकाते और मीट बनाते युवकों को स्थानीय लोगों से पहचान करवाने के बाद गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए नाव सीज की। वहीं, गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि बीच गंगा नाव पर नॉनवेज बनाने के मामले में सोमवार को दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। नाव भी सीज कर दी है। देर रात वीडियो वायरल होने पर दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस की सर्विलांस टीम ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया। दशाश्वमेध पुलिस चौकी इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वाराणसी के दशाश्वमेध एसीपी डॉ. अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि सोशल मीडिया पर शाम को एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें गंगा के बीच कुछ युवक नाव पर नॉनवेज बनाते दिख रहे थे। साथ ही एक युवक नॉनवेज पार्टी में शामिल लोगों का नाम के साथ परिचय करा था। वीडियो में शामिल युवक की तलाश शुरू की गई। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पहचान लिया। इसके बाद देर रात रामनगर थाने का सूजाबाद निवासी दीपक कुमार, अजय साहनी, राहुल साहनी, डोमरी निवासी अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वीडियो सर्दी के समय का है। मानमंदिर घाट के सामने वीडियो बनाया गया था। किसी ने वायरल कर दिया। एसीपी ने बताया कि सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले नाव पर इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया था। इसमें भी सभी आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। एक महीने पहले इफ्तार पार्टी में शामिल आरोपी जमानत पर रिहा हुए हैं। गंगा पर हो रहीं इस तरह की मीट और शराब पार्टियों की वीडियो वायरल होने से लोगों में आक्रोश है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें