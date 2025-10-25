Hindustan Hindi News
बिजली चोरों की स्मार्ट मीटर में बड़ी सेंधमारी, रात में हजारों की खपत कर दी शून्य

संक्षेप: पूर्वांचल में बिजली चोरी रोकने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली चोरों ने स्मार्ट मीटर में भी सेंधमारी कर ली है। पूर्वांचल-डिस्कॉम मुख्यालय के अधिकारियों की जांच में सामने आया कि 1557 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की खपत रात में ‘शून्य’ हो जाती है।

Sat, 25 Oct 2025 06:32 AMSrishti Kunj संवाददाता, वाराणसी
पूर्वांचल में बिजली चोरी रोकने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली चोरों ने स्मार्ट मीटर में भी सेंधमारी कर ली है। पूर्वांचल-डिस्कॉम मुख्यालय के अधिकारियों की जांच में सामने आया कि 1557 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की खपत रात में ‘शून्य’ हो जाती है। जबकि, दिन में उसी मीटर से बिजली का उपयोग किया जाता है। रात आठ से सुबह आठ बजे तक मीटर पूरी तरह से बंद रहता है। जांच में सामने आया है कि जुगाड़ से रात में स्मार्ट मीटर निष्क्रिय कर दिये जा रहे हैं। सभी मीटर को बाईपास कर दिया जा रहा है। यही नहीं मीटर में भी छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

वहीं, बिजली चोरी के पीछे मीटर लगाने वाली कंपनी जीएमआर और जीनस की भी लापरवाही सामने आई है। ज्यादतर उपभोक्ताओं के घरों पर मीटर लगाते समय आमर्ड केबल नहीं लगाए जा रहे हैं। सिर्फ मीटर टांग कर चलते बन रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक मीटर बाईपास की आशंका बढ़ गई है। इससे जीएमआर और जीनस कंपनी की कार्यशौली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

वाराणसी जोन प्रथम और द्वितीय में 541 मीटर में चोरी

डिस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी जोन प्रथम और द्वितीय में में 541 स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी हो रही है। आजमगढ़ जोन में 467, मिर्जापुर जोन में 311, प्रयागराज जोन प्रथम में 54, प्रयागराज जोन द्वितीय में 184 स्मार्ट मीटर से चोरी की जा रही है।

9214 स्मार्ट मीटर बने शोपीस

9214 स्मार्ट मीटर पीछे एक महीने से शोपीस बने हैं। रिपोर्ट के अनुसार उक्त संयोजनों की खपत विगत एक माह से शून्य है। मीटर लगने के बाद एक यूनिट भी खर्च नहीं हुई। काशी कलस्टर के आजमगढ़ जोन में 1592, वाराणसी जोन प्रथम में 4571, वाराणसी जोन द्वितीय में 2462 और मिर्जापुर जोन में 2022 में स्मार्ट मीटर बाईपास हैं। जबकि, त्रिवेणी कलस्टर के प्रयागराज जोन प्रथम में 4643 तथा प्रयागराज जोन द्वितीय में 2389 स्मार्ट मीटर में एक यूनिट भी नहीं उठी है।

दुकानदार भी शामिल

स्मार्ट मीटर के कमर्शियल उपभोक्ता भी बिजली चोरी में किसी से पीछे नहीं है। चिह्नित किये गए 3452 कमर्शियल कनेक्शन ऐसे हैं, जिनकी शाम के समय खपत कम हो जाती है। जबकि इस दौरान बिजली का उपयोग अधिक होता है। इन पर शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिजली चोरी की जा रही है।

